Министърът на туризма: Очакваме един добър зимен сезон

2026 година трябва да бъде преломна за българския планински туризъм. Това каза министърът на туризма Мирослав Боршош пред журналисти в Пампорово, където се проведе форум "Туризъм БГ. Зима 2025 - 2026", организиран от БТА.

По думите на министър Боршош през настоящата година екипът му е изслушал всички предложения на браншови организации и общини и е подготвил законодателни промени, които, ако се приемат от парламента, трябва да спомогнат за развитието на планинските курорти и тяхната достъпност. Необходимо е и изграждането на нови писти и лифтови съоръжения.

Въпреки липсата на сняг, Пампорово усилено се готви за сезона. Очакваният ръст на туристите е

8-10 процента. Засилен е интересът от Румъния, Гърция, Турция и традиционно от Великобритания.