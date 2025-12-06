БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
Чете се за: 03:00 мин.
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради очаквани нови валежи
Чете се за: 01:22 мин.
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 01:30 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум
Чете се за: 01:37 мин.

Министърът на туризма: Очакваме един добър зимен сезон

2026 година трябва да бъде преломна за българския планински туризъм, каза Мирослав Боршош в Пампорово

2026 година трябва да бъде преломна за българския планински туризъм. Това каза министърът на туризма Мирослав Боршош пред журналисти в Пампорово, където се проведе форум "Туризъм БГ. Зима 2025 - 2026", организиран от БТА.

По думите на министър Боршош през настоящата година екипът му е изслушал всички предложения на браншови организации и общини и е подготвил законодателни промени, които, ако се приемат от парламента, трябва да спомогнат за развитието на планинските курорти и тяхната достъпност. Необходимо е и изграждането на нови писти и лифтови съоръжения.

Въпреки липсата на сняг, Пампорово усилено се готви за сезона. Очакваният ръст на туристите е
8-10 процента. Засилен е интересът от Румъния, Гърция, Турция и традиционно от Великобритания.

Мирослав Боршош - министър на туризма: "2025 година беше, ако не най-добрата, то една
от най-добрите по отношение на зимния сезон. За сега, така както вървят и записванията, и очакванията, очакваме един добър зимен сезон, но пак казвам зимният сезон зависи много от климата, зависи от това каква е снежната покривка. Но смятам, че зимните ни курорти вече започват да се готвят много по-професионално и с осигуряването на изкуствен сняг. Така че имаме всички предпоставки за един добър зимен сезон, който да е основата за един цялостен целогодишен добър сезон."

Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година
Чете се за: 01:30 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред
Чете се за: 01:22 мин.
Мартин Димитров, ПП-ДБ: Харчат като луд с картечница Мартин Димитров, ПП-ДБ: Харчат като луд с картечница
Чете се за: 00:35 мин.
Тома Биков: Парадоксално протестът помогна по-скоро на нас - на ГЕРБ Тома Биков: Парадоксално протестът помогна по-скоро на нас - на ГЕРБ
Чете се за: 00:55 мин.
Ценова политика преди еврото: Според доклад на КЗК няма данни за спекулация Ценова политика преди еврото: Според доклад на КЗК няма данни за спекулация
Чете се за: 05:17 мин.

Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради очаквани нови валежи И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради очаквани нови валежи
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Гръцките фермери затвориха и ГКПП „Капитан Петко войвода - Орменион“ за тирове Гръцките фермери затвориха и ГКПП „Капитан Петко войвода - Орменион“ за тирове
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Преговорите САЩ - Украйна: Според Вашингтон сега всичко зависи от...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
