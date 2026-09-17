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Министерският съвет одобри трансфер от 10 млн. евро за БНТ за 2026 г.

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Министерският съвет одобри трансфер от 10 млн. евро за БНТ за 2026 г.
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Министерският съвет прие постановление, с което одобри допълнителен трансфер в размер на 10 млн. евро по бюджета на Българската национална телевизия за 2026 г.

С предоставените средства ще бъдат покрити просрочените задължения за електронни съобщителни услуги за пренос и разпространение на програмите на Българската национална телевизия чрез наземно цифрово радиоразпръскване. Това ще гарантира непрекъснатост на разпространението на програмите на телевизията и за изпълнение на задълженията ѝ на национален обществен доставчик на аудиовизуални медийни услуги.

Средствата са за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

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