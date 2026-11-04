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Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро

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Предвижда се 33 % данък свръхпечалба за банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, обменни бюра, дружества за бързи кредити и за търговия с храни

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Работодателите ще могат да осигуряват на работниците и служителите си до 200 евро месечно ваучери за храна.

Досега максималната стойност на ваучерите за 1 човек беше 102,26 евро (равностойност на 200 лева). Сумата над 102,26 евро ще се облага с окончателен данък, но ставката ще е 7 на сто. Това предвиждат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, прието на заседанието на кабинета, съобщиха от правителствената пресслужба.

Законопроектът въвежда още ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект или за високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура, с което дружествата могат да приложат двойния размер на годишната данъчна амортизационна норма за посочените активи, но не повече от 100 на сто.

От 700 лева на 1000 евро се вдига стойностният праг за данъчни дълготрайни материални и нематериални активи. Двойно - от 5 на 10 години, се увеличава срокът, в който данъчните загуби могат да се погасяват, като се въвежда ограничение до 70 на сто от положителния данъчен финансов резултат. Актуализира се и режимът на облагане на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване с оглед по-справедливо и последователно данъчно третиране на личното потребление, предоставено чрез предприятието.

С проекта се предвижда през 2027 г. да бъде обложена с 33 % свръхпечалбата в някои икономически сектори - банки, застрахователни дружества, търговия с храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. не по-малко от 5 млн. евро, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити. 30% от данъка ще може да бъде преотстъпват за конкретни цели - напр. инвестиции или формиране на резерви. Текстовете в проектозакона не променят режима на корпоративното подоходно облагане и марката не засяга облагането на стандартната печалба.

Урежда се също редът за деклариране на корпоративния данък за последния данъчен период в случаите на преобразуване чрез прехвърляне на имуществото върху едноличен търговец, уточнява се изрично срокът за деклариране на корпоративния данък за последния данъчен период в случаите, когато датата на преобразуването е преди изтичането на срока за подаване на годишната данъчна декларация за предходната година и същата не е подадена. Предлагат се мерки, свързани с уточняване на лицата, задължени да декларират и внасят данък при източника за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове и за доходи на чуждестранни лица, данък върху разходите и алтернативен данък в случаите на преобразуване на дружества, както и на срока за това.

Актуализирани са санкциите в административно-наказателните разпоредби на закона, така че да отговарят на настъпилите социално икономически промени през последните години.

#данък свръхпечалба #над 200 евро #данък от 7% #ваучери за храна #новини в Метрото

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