Миньор 2015 надигра Пирот в първата си контрола преди старта на сезона в НБЛ

Миньор 2015 стартира успешно подготовката си за новия сезон. Момчетата на Ивица Вукотич надиграха Пирот с 87:80 в проверка, която се изигра на сръбска земя.

Гостите стартираха ударно и след 10 минути игра се откъснаха с 14 точки. Домакините показаха по-добро лице в нападение през втората част, но на голямата почивка „чуковете“ оформиха 47:36 в своя полза.

Тимът от Перник остана в ролята на лидер и при подновяването на играта, повеждайки с 8 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка „жълто-черните“ не допуснаха обрат и удържаха победата.

Следващият приятелски мач за Миньор ще бъде на 10 септември (сряда), когато ще премери сили с друг сръбски отбор, но в Перник.