Миньор отново надигра сърби във втората си лятна контрола

Миньор 2015 постигна втори пореден успех в преди началото на сезона в НБЛ. Баскетболистите на Ивица Вукотич отказаха Здравле Лесковац с 98:90 в контрола, която се изигра в зала „Борис Гюдеров“.

Така „чуковете“ продължават да са перфектни по време на своята подготовка. Следващата проверка за Миньор ще бъде на 13 септември, събота, когато ще приеме Шумен.

Домакините взеха аванс още на старта и в края на първата част се откъснаха с 6. Във втория период „чуковете“ вдигнаха оборотите, а с това и разликата, за да се изстрелят при 50:34 на голямата почивка.

Началото на третата част се оказа още по-успешен за „жълто-черните“, които направиха разликата още по-солидна, повеждайки с 22 точки след 30 минути. В последната десетка гостите стопиха изоставането си, но тимът от Перник удържа победата.