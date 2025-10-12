Мирът в Газа: Обратно броене в Израел в очакване на заложниците

Заложниците на Хамас ще бъдат освободени утре сутринта, обяви израелски правителствен говорител. Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс потвърди, че това ще се случи във всеки един момент. Развръзката се очаква преди началото на срещата на върха в египетския курорт Шарм ел Шейх, на която ще бъде обсъден планът за мир в Близкия изток на Доналд Тръмп.

Участие във форума са заявили лидери от над 20 държави, включително Франция, Германия и Великобритания. Преди Египет - Тръмп ще посети Израел, където ще проведе срещи с премиера Бенямин Нетаняху и семействата на заложниците.

В Ивицата Газа хиляди разселени палестинци продължават да се връщат по домовете си, а от Египет започнаха да влизат десетки камиони с хуманитарна помощ.

Обратно броене в Израел в очакване на заложниците - живи и мътрви. Очаква се всичките 20 живи заложници да бъдат предадени заедно, по едно и също време на Червения кръст утре сутрин. След това ще бъдат прехвърлени в Южен Израел, където отново ще бъдат със семействата си. Няма да има церемонии с участието на Хамас.

Шош Бедросян, говорител на правителството на Израел: "Готови сме да приемем нашите заложници, независимо кога Хамас реши да ги освободи. Ако това се случи по-рано, ние ще сме там, за да ги посрещнем".

Като част от подготовката за посрещането на заложниците днес хеликоптери на израелската армия кръжаха около пътя, водещ от Ивицата Газа до израелската база "Рейм".

Снимки: АП/БТА

На оцелелите ще бъде оказана незабавна медицинска помощ, на загиналите в плен - ще бъде осигурено достойно погребение. Договореното освобождаване на палестински затворници ще започне, само когато бъде потвърдено, че и последният заложник е на израелска територия. В емоционално обръщение към семействата на похитените на "Площада на заложниците" в Тел Авив израелският президент Исак Херцог благодари на президента Тръмп и увери, че Израел желае да съжителства в мир със съседите си.

Исак Херцог, президент на Израел: "Утре ще пролеем сълзи и ще посрещнем нашите синове и дъщери. Заедно с техните семейства. Ще скърбим за загубата на нашите герои. Ще прегърнем тези, които ще носят раните си завинаги. Ще завърша с нещо наистина важно за мен. Много от нашите врагове, критици и тези, които ни мразят ни обвиняват, че търсим война. Нищо подобно. Винаги сме казвали - върнете заложниците, това ще промени Близкия изток. Веднага щом се върнат, Израел ще спре да воюва".

Хамас потвърди, че освобождаването на заложниците ще започне преди началото на срещата на върха за Газа в египетския курорт Шарм ел Шейх. Тя ще бъде председателствана от президентите на САЩ и Египет. Предвидена е официална церемония по подписването на сделката за примирието между Израел и Хамас, без присъствието на техни представители. Според палестинската групировка втората фаза от американския план за край на войната в Газа ще е по-сложен и ще наложи по-дълги преговори. Хамас изразява готовност да се защити в случай на провал.

Хосам Бадрам, член на политическото крило на Хамас: "Лидерите на Хамас, които се намират в Ивицата Газа, са на своя земя, сред своите семейства и своя народ. Естествено е да останат там. Да се говори за изгонване на палестинци от тяхната земя, независимо дали са членове на Хамас, или не, е абсурдно и безсмислено".

Според израелския министър на отбраната Израел Кац предизвикателството след първата фаза на плана на Тръмп и връщането на заложниците остава унищожаването на всички тунели на Хамас. Целта на Израел остава демилитаризацията на Газа и разоръжаването на палестинската групировка.