Мирела Минчева е спортист №1 на Добрич за януари

от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Младата лекоатлетка бе отличена за силното си представяне на националните първенства

Снимка: БТА
Състезателката от СК по лека атлетика "Добруджа“ Мирела Минчева беше отличена със званието "Спортист на Добрич“ за месец януари. Наградата ѝ бе връчена от председателя на Постоянната комисия "Спорт и младежки дейности“ към Общински съвет - Добрич Йордан Иванов преди началото на редовното заседание на местния парламент.

Признанието идва след силното представяне на младата атлетка на националната сцена. Минчева се отличи на Държавния шампионат по лека атлетика в дисциплината скок на дължина при девойките до 18 години, а също така достигна финал на 200 метра при девойките до 20 години.

Родената през 2010 година състезателка тренира под ръководството на Силвия Петрова и е сред най-перспективните млади имена в добричката лека атлетика.

"Награждаваме млад човек, който не само печели медали за Добрич, но и показва как амбицията и трудът имат своята посока и смисъл. Нейните постижения в националните първенства са ясна заявка, че спортистите на град Добрич притежават потенциал и увереност да постигат високи резултати“, заяви Йордан Иванов по време на церемонията.

