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Мирослава Паскова: Трябва да вземаме правилните решения в точните момент, за да можем да се борим за успех

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Спорт
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Женският национален отбор на България по волейбол допусна пета загуба в тазгодишното издание на Лигата на нациите.

Мирослава Паскова: Трябва да вземаме правилните решения в точните момент, за да можем да се борим за успех
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Националният ни отбор по волейбол за жени претърпя тежко поражение от Тайланд във втория си мач от втората седмица на Лигата на нациите. Селекцията на Марчело Абонданца отстъпи на домакините с 0:3 гейма. След поражението България слезе на 17-о място във временното класиране с 3 точки, една победа и пет загуби. Тайланд постигна първия си успех в турнира и вече е 14-и с 6 точки.

Мирослава Паскова коментира какво трябва да подобри състава ни в играта си.

"Тежко е да загубиш по този начин. Не успяхме да сервираме добре и съответно да разколебаем тяхното посрещане. И наистина беше трудно", каза опитната националка.

"Трябва да посрещаме по-добре утре срещу Канада. Трябва да подобрим началния си удар и да вземаме правилните решения в точните момент, за да можем да се борим за успех", добави Паскова.

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#Волейболна лига на нациите за жени 2026 #Мирослава Паскова

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