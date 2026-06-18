Съдът остави в ареста осемте обвиняеми за трафик на мигранти

Софийският градски съд постанови задържане под стража за осемте обвиняеми за трафик на мигранти, задържани при акция на 16 юни на „Гранична полиция", Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и дирекция „Миграционни процеси“ към Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС). Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред горната инстанция.

Според съдебния състав има опасност обвиняемите да извършат престъпление, както и обосновано предположение, че са съпричастни към престъпленията, за които са обвинени. Няма данни да има опасност да се укрият. Съдията отбеляза, че по делото има множество свидетели, които обясняват за структурата на групата и ролята на обвиняемите. Също така има данни по делото относно трафика на хора за връзки на групата с Турция и Румъния. Освен това бе посочено, че има данни за това групата да се е готвила да разшири дейността си и с пренос на наркотици.

Операцията по задържането бе проведена в София, Стара Загора, Перник и Айтос, а обвинения са повдигнати на осем души. От тях четирима са сирийски граждани с хуманитарен статут, включително лидерът, а останалите са български граждани.

Според прокурор Мариян Александров от Софийска градска прокуратура (СГП) има реална опасност обвиняемите да извършат престъпления, ако им бъде наложена по-лека мярка от постоянен арест. Той отбеляза, че при дейността им като организирана престъпна група всеки от тях е имал строго разпределени роли. Според прокурора четиримата сирийски граждани има опасност да се укрият, заради хуманитарния им статут и това, че не са граждани на страна от ЕС. За „лидер на групата“ е сочен обвиняемият Мохамед Моаяд, той е роден 2000 г. в София със сирийско гражданство, според разследващите. В групата е участвал и по-малкият му брат Мохамед Амондасер.

Защитниците на обвиняемите настояха за по-леки мерки за неотклонение на клиентите им. Част от тях поискаха да им бъде наложена мярка „домашен арест“ или „парична гаранция“.