БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират...
Чете се за: 01:40 мин.
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България допусна тежка загуба от Тайланд в Лигата на нациите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

"Лъвиците“ отстъпиха с 0:3 в Банкок и вече заемат предпоследното място във временното класиране

българия допусна тежка загуба тайланд лигата нациите
Снимка: volleyballworld.com

Женският национален отбор на България по волейбол допусна пета загуба в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Тимът на Марчело Абонданца отстъпи на домакина Тайланд с 0:3 гейма - 22:25, 20:25, 17:25, във втория си мач от група 6 в Банкок.

Българките започнаха силно двубоя и поведоха със 7:1 в първия гейм, а по-късно имаха аванс от 19:13. В решаващите моменти обаче "лъвиците“ допуснаха сериозен спад, а домакините направиха обрат и поведоха в резултата.

Колебанията в играта на националките продължиха и във втората част. България отново стартира по-добре, но Тайланд постепенно наложи темпото си и спечели и втория гейм.

В третата част азиатският тим контролираше изцяло развоя на срещата и стигна до чиста победа пред своя публика.

След поражението България слезе на 17-о място във временното класиране с 3 точки, една победа и пет загуби. Тайланд постигна първия си успех в турнира и вече е 14-и с 6 точки.

#национален отбор на България по волейбол жени #Волейболна лига на нациите за жени 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица (СНИМКИ)
1
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна...
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО)
2
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в...
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са недоволни от цените
3
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са...
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в Кюстендилско
4
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в...
Задържаха училищен директор и бизнесмен за злоупотреби по обществена поръчка в Кърджали
5
Задържаха училищен директор и бизнесмен за злоупотреби по...
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин
6
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
4
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
5
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Европейски волейбол

България стартира срещу Полша във втората седмица от Лигата на нациите за жени
България стартира срещу Полша във втората седмица от Лигата на нациите за жени
Десето място за волейболните национали в световната ранглиста Десето място за волейболните национали в световната ранглиста
Чете се за: 01:12 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Младите ни играчи трябва да натрупат опит на това ниво Джанлоренцо Бленджини: Младите ни играчи трябва да натрупат опит на това ниво
Чете се за: 02:12 мин.
България не издържа срещу Сърбия в Лигата на нациите България не издържа срещу Сърбия в Лигата на нациите
5478
Чете се за: 03:57 мин.
Япония продължава без грешка във волейболната Лига на нациите Япония продължава без грешка във волейболната Лига на нациите
Чете се за: 01:42 мин.
България среща Аржентина с амбиция за втори успех във ВНЛ България среща Аржентина с амбиция за втори успех във ВНЛ
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Въздушни линейки транспортираха две от децата, пострадали при катастрофата в Горна Оряховица
Въздушни линейки транспортираха две от децата, пострадали при...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Проверка разкри 42 неистински удостоверения за строежи във Варна Проверка разкри 42 неистински удостоверения за строежи във Варна
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Парламентът одобри и на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро Парламентът одобри и на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Четирима души получиха шанс за живот след донорска ситуация
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи" разпореди министърът...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
1/4 от суровото мляко у нас е с лоша хигиена, започва засилен...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ