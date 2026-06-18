България допусна тежка загуба от Тайланд в Лигата на нациите

Женският национален отбор на България по волейбол допусна пета загуба в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Тимът на Марчело Абонданца отстъпи на домакина Тайланд с 0:3 гейма - 22:25, 20:25, 17:25, във втория си мач от група 6 в Банкок.

Българките започнаха силно двубоя и поведоха със 7:1 в първия гейм, а по-късно имаха аванс от 19:13. В решаващите моменти обаче "лъвиците“ допуснаха сериозен спад, а домакините направиха обрат и поведоха в резултата.

Колебанията в играта на националките продължиха и във втората част. България отново стартира по-добре, но Тайланд постепенно наложи темпото си и спечели и втория гейм.

В третата част азиатският тим контролираше изцяло развоя на срещата и стигна до чиста победа пред своя публика.

След поражението България слезе на 17-о място във временното класиране с 3 точки, една победа и пет загуби. Тайланд постигна първия си успех в турнира и вече е 14-и с 6 точки.