Мирослава Паскова: Трябва да вземаме правилните решения в точните моменти, за да можем да се борим за успех

Националният ни отбор по волейбол за жени претърпя тежко поражение от Тайланд във втория си мач от втората седмица на Лигата на нациите. Селекцията на Марчело Абонданца отстъпи на домакините с 0:3 гейма. След поражението България слезе на 17-о място във временното класиране с 3 точки, една победа и пет загуби. Тайланд постигна първия си успех в турнира и вече е 14-и с 6 точки.

Мирослава Паскова коментира какво трябва да подобри състава ни в играта си.

"Тежко е да загубиш по този начин. Не успяхме да сервираме добре и съответно да разколебаем тяхното посрещане. И наистина беше трудно", каза опитната националка.

"Трябва да посрещаме по-добре утре срещу Канада. Трябва да подобрим началния си удар и да вземаме правилните решения в точните момент, за да можем да се борим за успех", добави Паскова.