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Федерацията по волейбол благодари на българската дипломатически мисия в Бразилия

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Спорт
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Женският и мъжкият национален отбор на България имаха възможността да усетят близостта и съпричастността на българската общност и дипломатическото ни представителство в Бразилия.

България волейбол Бразилия
Снимка: БФ Волейбол
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Българска федерация по волейбол и нейният президент Любомир Ганев изказват своите искрени благодарности на българската дипломатическа мисия в Бразилия, начело с Нейно Превъзходителство посланик Елеонора Димитрова и генералния консул Нина Пенчева, за оказаната подкрепа и топлото отношение към националните ни отбори по време на престоя им в бразилската столица в рамките на първата седмица от турнира Лига на нациите.

Женският и мъжкият национален отбор на България имаха възможността да усетят близостта и съпричастността на българската общност и дипломатическото ни представителство в Бразилия. По повод своя рожден ден посланик Димитрова отправи лична покана към националите, след края на състезателна програма.

През цялото време на турнира българската дипломатическа мисия оказваше неизменна подкрепа на двата ни представителни тима. Представители на посолството присъстваха на всички осем срещи, изиграни от българските национали в Бразилия, като ги подкрепяха от трибуните и допринасяха за създаването на усещане за дом далеч от родината. Българска федерация по волейбол високо цени тази подкрепа и внимание, които са още едно доказателство за ангажираността на българските дипломатически представители към успехите на българския спорт по света.

"Благодарим на Н. Пр. Елеонора Димитрова и на целия екип на българската дипломатическа мисия в Бразилия за тяхното гостоприемство, сърдечност и безрезервна подкрепа към националните ни отбори", добавиха от федерацията.

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#БФ Волейбол

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