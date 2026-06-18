България срещу Тайланд в търсене на втора победа в Лигата на нациите

Женският национален отбор на България по волейбол се изправя срещу домакина Тайланд във втория си мач от втората седмица на Лигата на нациите. Срещата в Банкок започва в 16:30 часа българско време.

Селекцията на Марчело Абонданца ще търси втората си победа в тазгодишното издание на турнира след успеха с 3:0 над Доминиканската република по време на първата седмица от надпреварата.

В първия си двубой в Тайланд българките отстъпиха с 0:3 гейма пред един от най-силните отбори в света - Полша, бронзов медалист от последните три издания на турнира. Въпреки крайния резултат, "лъвиците“ показаха добра игра в два от геймовете и дълго време бяха равностойни на фаворитките.

Предстоящият съперник също не започна успешно втората седмица. Тайландските националки загубиха драматично от дебютанта Украйна с 2:3, след като бяха близо до първи успех в кампанията.

Преди днешния сблъсък България и Тайланд са съседи във временното класиране. Българките заемат 16-ото място с една победа и четири поражения, докато азиатките са 17-и и все още чакат първия си успех във VNL.

Последните два двубоя между двата отбора предложиха сериозна интрига. През миналата година България спечели с 3:2, докато през 2024 година Тайланд се наложи със същия резултат.

Очакванията са и днешният сблъсък да бъде изключително оспорван, като и двата отбора се нуждаят от победата в битката за изкачване в класирането на Лигата на нациите.