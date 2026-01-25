Младежкият ни национален отбор с трета победа на световното по хокей на лед

Националният отбор на България U20 по хокей на лед записа трета победа на световното първенство в дивизия III, група А, което се играе в Зимния дворец в София. Българите разгромиха Босна и Херцеговина с 8:0.

Преди този мач тимът ни победи Белгия с 4:3, загуби от Тайван с 5:9 и спечели срещу Турция с 6:1.

Големият герой в двубоя беше Александър Станимиров, който реализира хеттрик. Алекс Гурков вкара два гола, а по едно попадение добавиха Антъни Тодоров, Александър Кожухаров и Борис Митев.

В класирането Тайван е на първо място с 12 точки и вече си осигури промоция в по-горната дивизия. България е втора с 8 точки.

Днес националният ни отбор излиза за последния си мач на турнира – срещу Тайланд.