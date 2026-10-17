БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тодор Ангелов е новият председател на Българската...
Чете се за: 03:25 мин.
Корабът "Челси-3" акостира на пристанището в...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Много съжалявам за станалото": 21-годишният мъж, обвинен в убийство на връстник край Харманли, остава за постоянно в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
съжалявам станалото годишният мъж обвинен убийство връстник харманли остава постоянно ареста
Снимка: БТА
Слушай новината

Окръжният съд в Хасково задържа под стража 21-годишен мъж, обвинен в убийство на свой връстник край Харманли. Младежът бе арестуван, след като на 15 октомври в река Харманлийска до комплекс "Приказките" край общинския център с вързани ръце бе открит трупът на 21-годишния жител на димитровградското село Черногорово.

Според съдебномедицинскта експертиза най-вероятната причина за смъртта е удушване. В подкрепа на обосноваността на предположенията за авторството на престъплението прокурорът Цвета Пазаитова-Живакова каза в кулоарите на съда, че сред доказателствата са записи от видеокамера, които са запечатали движението на извършител и жертва към местопрестъплението.

"Много съжалявам за станалото", каза на заседанието обвиняемият и поиска мярка "домашен арест".

Съдът обаче прецени, че има опасност от укриване и извършване на друго престъпление от страна на обвиняемия при по-лека мярка и го остави в ареста.

Определението подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд - Пловдив.

#21-годишен мъж #Харманли #убийство

Последвайте ни

ТОП 24

"Визия 0" в Полша: Как страната постигна драстично намаляване на жертвите на пътя?
1
"Визия 0" в Полша: Как страната постигна драстично...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
2
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Потвърдено от Урсула фон дер Лайен: ЕС ще продължи да подкрепя Украйна
3
Потвърдено от Урсула фон дер Лайен: ЕС ще продължи да подкрепя Украйна
България има нужда от два специализирани спасителни кораба, базирани във Варна и Бургас
4
България има нужда от два специализирани спасителни кораба,...
Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София
5
Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София
Гошо Гинчев и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт"
6
Гошо Гинчев и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт"

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Сигурност и правосъдие

Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
1570 прокурори ще изслушат 25 претенденти за ВСС 1570 прокурори ще изслушат 25 претенденти за ВСС
Чете се за: 02:20 мин.
Заплашен ли е вносът и износът на продукти след атаките с дрон в Черно море? Заплашен ли е вносът и износът на продукти след атаките с дрон в Черно море?
Чете се за: 02:12 мин.
Мисия успешна: "Челси-3" акостира в пристанище Бургас, кой стои зад атаката? Мисия успешна: "Челси-3" акостира в пристанище Бургас, кой стои зад атаката?
Чете се за: 03:20 мин.
Корабът "Челси-3" акостира на пристанището в Бургас (ВИДЕО) Корабът "Челси-3" акостира на пристанището в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 03:45 мин.
На празника на ВВС: Пилотите от авиобаза "Крумово" за новата реалност в Черно море и сложните спасителни операции На празника на ВВС: Пилотите от авиобаза "Крумово" за новата реалност в Черно море и сложните спасителни операции
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Вселенският патриарх Вартоломей беше посрещнат от Негово Светейшество Даниил в Синодалната палата
Вселенският патриарх Вартоломей беше посрещнат от Негово...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Сълзотворен газ, сблъсъци с полицията и коктейли "Молотов": 120 ранени полицаи, 500 души в ареста в петия ден на масовите студентски протести в Албания Сълзотворен газ, сблъсъци с полицията и коктейли "Молотов": 120 ранени полицаи, 500 души в ареста в петия ден на масовите студентски протести в Албания
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мисия успешна: "Челси-3" акостира в пристанище Бургас,...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Стига! Достатъчно": "Гугъл" отказа на Тръмп да...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Путин обяви "зона за сигурност" по границата, ЕС...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Адреналин с кауза: 21 участници премериха сили в автомобилна...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ