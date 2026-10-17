"Много съжалявам за станалото": 21-годишният мъж, обвинен в убийство на връстник край Харманли, остава за постоянно в ареста

Окръжният съд в Хасково задържа под стража 21-годишен мъж, обвинен в убийство на свой връстник край Харманли. Младежът бе арестуван, след като на 15 октомври в река Харманлийска до комплекс "Приказките" край общинския център с вързани ръце бе открит трупът на 21-годишния жител на димитровградското село Черногорово.

Според съдебномедицинскта експертиза най-вероятната причина за смъртта е удушване. В подкрепа на обосноваността на предположенията за авторството на престъплението прокурорът Цвета Пазаитова-Живакова каза в кулоарите на съда, че сред доказателствата са записи от видеокамера, които са запечатали движението на извършител и жертва към местопрестъплението.

"Много съжалявам за станалото", каза на заседанието обвиняемият и поиска мярка "домашен арест".

Съдът обаче прецени, че има опасност от укриване и извършване на друго престъпление от страна на обвиняемия при по-лека мярка и го остави в ареста.

Определението подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд - Пловдив.