БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Модерно изкуство на фона на пирамидите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Деца
Запази
видео пирамидите гиза събра милиона гледания три дни
Слушай новината

В Гиза се откри изложбата „Forever Is Now“, която представя монументални произведения на съвременни творци от различни държави. Инсталациите са разположени около самите пирамиди и съчетават съвременното изкуство с духа на древността.

Десет художници използват материали като метал, дърво, керамика и камък, за да покажат идеи за време, безсмъртие и връзката между миналото и бъдещето. Изложбата е на открито, а мащабът ѝ я прави впечатляваща дори отдалеч.

За младата публика тя е интересна не само като арт събитие, а и като преживяване — съвременно изкуство на фона на едно от чудесата на света. Изложбата показва как древният Египет може да вдъхнови новите поколения творци да мислят различно за историята и бъдещето.

Последвайте ни

ТОП 24

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
2
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
3
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
4
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво страда София
5
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво...
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
6
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест...

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: По света

Феерия от светлини в Кралската ботаническа градина
Феерия от светлини в Кралската ботаническа градина
Машината на Блез Паскал и шифровъчната „Енигма“ излизат на търг в Париж Машината на Блез Паскал и шифровъчната „Енигма“ излизат на търг в Париж
Чете се за: 00:27 мин.
Британският младежки парламент проведе годишно заседание Британският младежки парламент проведе годишно заседание
Чете се за: 00:37 мин.
Запалиха коледните светлини на улица “Карнаби” в Лондон Запалиха коледните светлини на улица “Карнаби” в Лондон
Чете се за: 00:25 мин.
Празнична арт инсталация в Берлин комбинира Коледа и техно Празнична арт инсталация в Берлин комбинира Коледа и техно
Чете се за: 00:25 мин.
Изкуствен интелект помага за идентифициране на жертви от Холокоста Изкуствен интелект помага за идентифициране на жертви от Холокоста
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

След дерогацията: България няма допълнителни условия за изключението, каза енергийният министър
След дерогацията: България няма допълнителни условия за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Каримански: Създадена е организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро Каримански: Създадена е организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Делфин между гондоли: Защо Венеция не може да се справи с Мимо? Делфин между гондоли: Защо Венеция не може да се справи с Мимо?
Чете се за: 12:07 мин.
По света
Зеленски в Атина: Дискутира военната помощ и доставките на газ
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Евросредства за чист въздух: Пловдивчани подменят замърсяващите...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Посрещаме новата седмица с температури от 0° до 21°
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Модерно изкуство на фона на пирамидите: Съвременни творци с...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ