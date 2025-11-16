Модерно изкуство на фона на пирамидите

В Гиза се откри изложбата „Forever Is Now“, която представя монументални произведения на съвременни творци от различни държави. Инсталациите са разположени около самите пирамиди и съчетават съвременното изкуство с духа на древността.

Десет художници използват материали като метал, дърво, керамика и камък, за да покажат идеи за време, безсмъртие и връзката между миналото и бъдещето. Изложбата е на открито, а мащабът ѝ я прави впечатляваща дори отдалеч.

За младата публика тя е интересна не само като арт събитие, а и като преживяване — съвременно изкуство на фона на едно от чудесата на света. Изложбата показва как древният Египет може да вдъхнови новите поколения творци да мислят различно за историята и бъдещето.