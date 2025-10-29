"Моите въпроси за €": Как ще ни връщат ресто след 1 януари?

Два месеца преди въвеждане на еврото екипът на "По света и у нас" продължава да отговаря на вашите въпроси, свързани с еврозоната.

Въпрос, Ивайла Пенева: "Ако след първи януари в кварталния магазин им дам 10 евро, а те нямат евро да ми върнат - редно ли е да ми върнат левове? За мен не би било добре! Какво гласи законът?

В него се казва, че "В периода на двойно обръщение при получено плащане в брой в левове или в евро, търговецът връща остатъка изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност..., връща остатъка изцяло в левове."



Но - много от специалистите съветват в този период да използваме карти при плащания, където можем, защото: "От датата на въвеждане на еврото в Република България при извършване от търговци на операции в брой с автомати, устройства и системи на самообслужване, включително без електрическо захранване, се използва само евро."