Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 02:50 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

МОН: Не се налага удължаване на междусрочната ваканция заради грипа

Елиана Димитрова
Всичко от автора
10571
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Решенията за прекратяване на присъствени учебни занятия се взимат съвместно със здравните власти

мон следим внимателно епидемичната ситуация
Министерството на образованието и науката внимателно следи ситуацията с епидемичната обстановка в страната и е в постоянен контакт с регионалните управления на образованието, чиито началници участват в заседанията на противоепидемичните щабове по места.

Решенията за прекратяване на присъствени учебни занятия или други промени във вече утвърдения график на учебното време се взимат съвместно със здравните власти и са с оглед епидемичната ситуация в страната.

Към 19 януари заради повишена заболеваемост в онлайн обучение са учениците от две области и не се налага удължаване на междусрочната ваканция за образователните институции на територията на цялата страна.

Образователната система е в готовност да реагира в случай, че ситуацията се усложни.

