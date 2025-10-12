БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков пред БНТ: „Превантивното изключване е...
Чете се за: 10:35 мин.
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МОН ще инвестира в мрежата на школите по математика в страната

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази

МОН предлага ежегодна оценка на труда на директорите на училищата, като слабите резултати да са основание за освобождаване, каза министър Вълчев

министерството образованието инвестира мрежата школите математика страната
Слушай новината

Предстоят инвестиции в инфраструктурата на мрежата от школите в страната, каза днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред участниците в дискусионния панел „Технологична трансформация на българското образование: базови умения, развитие на таланти и професии на бъдещето“ в рамките на Годишната среща на местните власти в Албена. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България.

Той подчерта, че школите имат специално място в подготовката на децата по математика и природни науки, но те се нуждаят от подкрепа, защото остават без учители.

"Големият проблем в подготовката по математика е прогимназиалният етап", допълни Вълчев.

Като проблем той посочи липсата на учители. По думите му поради това трябва да се инвестира в професионалната квалификация на такива кадри.

Страната има нужда от технологични индустрии, които да дърпат напред, но за целта трябва имаме подготвени деца и гимназии, в които да учат. По думите на Вълчев е важно да се търси и подкрепата на университетите и бизнеса.

"Голям проблем е демотивацията на учениците да изучават математика и природни науки, коментира още министърът. Според него една от причините е „препускането“ по материала, което кара младите хора да се самоизключват. Екраните също демотивират", посочи още Вълчев и подчерта, че обществото няма нужда от ползватели на устройства, а от създатели на такива.

"Нашите ученици прекарват най-много време пред екрани за необразователни цели и уменията им страдат", категоричен е Вълчев.

Той допълни, че родителите трябва да разберат, че езиковите паралелки не са най-доброто за децата, макар че и хуманитарната основа също е важна за младите хора. По думите му проблем пред системата е наличието на голям процент деца, които имат трудности в училище, защото не владеят български език. Вълчев посочи, че това е причината в предложението за промени в законодателството да е залегната езиковата интеграция.

Министерството на образованието и науката предлага и ежегодна оценка на труда на директорите на училищата, като слабите резултати да са основание за освобождаване, каза още Вълчев. Той подчерта, че мандатността е нещо хубаво, но ръководителите на училищата трябва да се грижат докато са на поста за качеството и иновативността на обучението. Така че трябва да има механизми да се носи отговорност за постигнатите резултати, каза министърът.

Пред кметовете на общини той подчерта, че се изгражда мрежа от училища със засилено изучаване на математика в страната. Освен това най-вероятно ще се стигне и до задължителни матури по този предмет, но предстоят разговори дали ще бъдат за всички, или само за учениците от този тип паралелки и гимназии.

#школи по математика #министър Красимир Вълчев #МОН

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
2
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание
3
Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за общински съветници
4
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
5
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
6
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Образование

Помощ за деца с дислексия: Електронен четец се включва в обучението
Помощ за деца с дислексия: Електронен четец се включва в обучението
Махат чугунените радиатори и котела с нафта: Мащабен ремонт в Националното училище по фолклор в Шиpoĸa лъĸa Махат чугунените радиатори и котела с нафта: Мащабен ремонт в Националното училище по фолклор в Шиpoĸa лъĸa
Чете се за: 02:10 мин.
Депутатите одобриха на първо четене новия предмет "Добродетели и религии" Депутатите одобриха на първо четене новия предмет "Добродетели и религии"
Чете се за: 01:10 мин.
150 десетокласници ще учат програмиране по национална програма на МОН 150 десетокласници ще учат програмиране по национална програма на МОН
Чете се за: 01:42 мин.
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на първо четене изменения в Закона за предучилищното и училищното образование НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на първо четене изменения в Закона за предучилищното и училищното образование
Чете се за: 03:30 мин.
Новият предмет "Добродетели и религии" няма да стартира от учебната 2026/2027 г. Новият предмет "Добродетели и религии" няма да стартира от учебната 2026/2027 г.
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента данъци в размер на 1 млрд. лв.
Премиерът Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Отново тапи: Къде от утре ще спира трафикът на "Тракия" по 4 пъти на ден? Отново тапи: Къде от утре ще спира трафикът на "Тракия" по 4 пъти на ден?
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Жечо Станков пред БНТ: „Превантивното изключване е по-важно от възстановяването“ – енергетиката с готовност при бедствия Жечо Станков пред БНТ: „Превантивното изключване е по-важно от възстановяването“ – енергетиката с готовност при бедствия
Чете се за: 10:35 мин.
У нас
Крехкият мир в Газа: Обратно броене в Израел в очакване на заложниците
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Икона на стил, хумор и човечност - с какво светът ще запомни...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
В кои сектори на икономиката недостигът на кадри е най-сериозен?
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ