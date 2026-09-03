МОН: Всички учебници са доставени, ремонтите в близо 500 училища са приключили

Всички безплатни учебници и учебни комплекти за учениците от 1-ви до 12-ти клас са доставени по места, в около 500 училища ремонтите са приключили, а всяко българско училище вече разполага със собствен STEM център. Това стана ясно по време на национално съвещание на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев с началниците на Регионалните управления на образованието от цялата страна.

Срещата бе водена от заместник-министър Таня Панчева и на нея бяха обсъдени готовността по места, проблемите и създадената организация за нормалния учебен процес след 15 септември.

Министър Вълчев призова регионалните управления да бъдат в активен диалог с ръководствата на училищата, но и със семействата. Той очерта и част от предизвикателствата, по които ще се търси решение на национално ниво: промяна в механизма на финансиране на училищата, мерки за подкрепа и подобряване на дисциплината, качеството на преподавателския труд и по-добра координация с останалите институции.

„Делегираните бюджети няма да бъдат премахвани или променяни. Те се утвърдиха като работещ механизъм. Трябва обаче да внесем така нужните промени в изчисляването на субсидиите, за да спрем тенденцията на прикриване на резултати и отсъствия. Ще търсим начин броят на учениците да няма такава голяма тежест, за да не страдат малките училища и да спре нездравата конкуренция за повече ученици“, обясни министър Вълчев. „Трябва да намерим и балансирано решение за осигуряване на среда, в която да се води нормален учебен процес. Голяма част от децата се оплакват от липса на дисциплина сред своите съученици и се чувстват ощетени“, каза министър Вълчев.

Той обвърза тази тема с необходимостта от засилване на връзката между семейство и училище и постави като фокус на работата по места много по-активна комуникация на училищните ръководства с родителите – и за пропуски, и за силни страни на децата.

Зам.-министър д-р Таня Панчева обърна внимание върху въвеждането на единен инструментариум за проследяване развитието на всички деца и тяхната готовност за училище.

„Това ще позволи оказване на подкрепа на учениците и много по-ясна оценка на силните страни и затрудненията, които срещат още при тръгването си на училище“, посочи тя.

Зам.-министър Панчева препоръча за догодина РУО да съобрази приема за обучение по професии с реалните потребности на бизнеса в съответния район.