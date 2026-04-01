Мондиал 2026: Кошмарно Déjà vu за Скаудра Адзура

Коронясани за шампиони в Германия преди 20 години, италианците преживяват две елиминации в груповата фаза, а след това и три отсъствия изобщо от световно първенство.

Кошмарът на Италия продължава. Мондиал 2014 е последният, в който участва.

След това Скуадра Адзура пропуска световните финали през 2018 и 2022 г., а новина номер 1 от вторник вечер е, че Италия няма да участва и на първенството през 2026 г. това лято.

Италианците изпуснаха последния си шанс да се класират за турнира в Северна Америка, след като загубиха плеойфа от Босна и Херцеговина (1:1, 1:4 след дузпи).

Провалът е огромен и явно демонстрира катастрофалното състояние на италианския футбол от много години. Докато титлата от Евро 2020 донесе известно облекчение на феновете, критиките сега са неизбежни. Просто е: Италия не е печелила елиминационен мач на световното първенство от 20 години.

Въпреки че италианците сбъднаха мечтата си през 2006 г., побеждавайки Франция на финала, оттогава те претърпяха поредица от разочарования. През 2010 г. не спечелиха нито един мач, губейки от Словакия и завършвайки наравно с Парагвай и Нова Зеландия. Четири години по-късно Италия отново отпадна в груповата фаза, въпреки победата срещу Англия в първия си мач. След това тимът беше надигран от Коста Рика и Уругвай.

На шампионатите на Стария континент Скуадра Адзура бележи успехи, които едва ли са вече утешение за привържениците на тима, след звучния шамар, който получи той от Босна и Херцеговина.

Италия преминава груповата фаза на европейското първенство през 2012 г., достига до финал, но губи от Испания спора за трофея. През 2016-а се класира на четвъртфинал, където претърпява поражение от Германия.

Последният триумф на Италия датира от 2021 г. когато печели титлата, надигравайки на финала след дузпи тима на Англия. И това е последният им звезден миг, с което може би изкупуват донякъде греховете си пред нацията, след като вече бяха пропуснали Мондиал 2018.

Чудесата за италианците свършват дотук. Последва още едно пропуснато световно, а на последното европейско през 2024 г. те са елиминирани от Швейцария на осминафинал.

Сега надеждите им да се завърнат на световната карта на футбола, не се сбъднаха, напротив. Италия преживява своето déjà vu, и за трети пореден път остава в миманса. Да му мислят шефовете на италианския футбол. Нацията остана излъгана отново, но продължава да живее с надеждата, че кошмарната серия все някога ще има своя край.