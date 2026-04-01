Почина големият композитор Михаил Белчев
Мондиал 2026: Кошмарно Déjà vu за Скаудра Адзура

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Последната победа на Италия в елиминационна фаза на световно първенство датира от 2006 г. Следва кошмарно представяне и трети пореден Мондиал без Скуадра Адзура.

Коронясани за шампиони в Германия преди 20 години, италианците преживяват две елиминации в груповата фаза, а след това и три отсъствия изобщо от световно първенство.

Кошмарът на Италия продължава. Мондиал 2014 е последният, в който участва.

След това Скуадра Адзура пропуска световните финали през 2018 и 2022 г., а новина номер 1 от вторник вечер е, че Италия няма да участва и на първенството през 2026 г. това лято.

Италианците изпуснаха последния си шанс да се класират за турнира в Северна Америка, след като загубиха плеойфа от Босна и Херцеговина (1:1, 1:4 след дузпи).

Провалът е огромен и явно демонстрира катастрофалното състояние на италианския футбол от много години. Докато титлата от Евро 2020 донесе известно облекчение на феновете, критиките сега са неизбежни. Просто е: Италия не е печелила елиминационен мач на световното първенство от 20 години.

Въпреки че италианците сбъднаха мечтата си през 2006 г., побеждавайки Франция на финала, оттогава те претърпяха поредица от разочарования. През 2010 г. не спечелиха нито един мач, губейки от Словакия и завършвайки наравно с Парагвай и Нова Зеландия. Четири години по-късно Италия отново отпадна в груповата фаза, въпреки победата срещу Англия в първия си мач. След това тимът беше надигран от Коста Рика и Уругвай.

На шампионатите на Стария континент Скуадра Адзура бележи успехи, които едва ли са вече утешение за привържениците на тима, след звучния шамар, който получи той от Босна и Херцеговина.

Италия преминава груповата фаза на европейското първенство през 2012 г., достига до финал, но губи от Испания спора за трофея. През 2016-а се класира на четвъртфинал, където претърпява поражение от Германия.

Последният триумф на Италия датира от 2021 г. когато печели титлата, надигравайки на финала след дузпи тима на Англия. И това е последният им звезден миг, с което може би изкупуват донякъде греховете си пред нацията, след като вече бяха пропуснали Мондиал 2018.

Чудесата за италианците свършват дотук. Последва още едно пропуснато световно, а на последното европейско през 2024 г. те са елиминирани от Швейцария на осминафинал.

Сега надеждите им да се завърнат на световната карта на футбола, не се сбъднаха, напротив. Италия преживява своето déjà vu, и за трети пореден път остава в миманса. Да му мислят шефовете на италианския футбол. Нацията остана излъгана отново, но продължава да живее с надеждата, че кошмарната серия все някога ще има своя край.

Свързани статии:

Мондиал 2026: Всички вкъщи, национален срам - италианската преса помете Скуадра Адзура
Мондиал 2026: Всички вкъщи, национален срам - италианската преса помете Скуадра Адзура
Gazzetta dello Sport отбелязва, че цяло поколение никога няма да...
Чете се за: 03:32 мин.
Историческа нощ за Босна и Херцеговина, Италия пропусна трети пореден Мондиал
Историческа нощ за Босна и Херцеговина, Италия пропусна трети пореден Мондиал
"Змейовете“ постигнаха най-големия успех в историята си, докато...
Чете се за: 02:55 мин.
ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Aнализи

Име като никое друго
Име като никое друго
Колко още ще се изплъзнат? Колко още ще се изплъзнат?
Чете се за: 05:35 мин.
Играй до последно Играй до последно
Чете се за: 08:15 мин.
Русия се завърна със скандал на световната сцена в художествената гимнастика (ВИДЕО) Русия се завърна със скандал на световната сцена в художествената гимнастика (ВИДЕО)
Чете се за: 02:52 мин.
Началото на националите Началото на националите
Чете се за: 06:42 мин.
Тримакаси, Джакарта! Тримакаси, Джакарта!
Чете се за: 11:00 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
