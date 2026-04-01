Нощ на мечтите в сърцето на Балканите: Босна и Херцеговина ликува след драмата с Италия

Истинска футболна еуфория обхвана Босна и Херцеговина, след като националният отбор си осигури историческо класиране за световното първенство през 2026 година. Успехът дойде след драматична победа над Италия с 4:1 при дузпите, а радостта на феновете бързо се пренесе от трибуните на стадиона в Зеница към улиците на цялата страна.

Още с последния съдийски сигнал хиляди привърженици излязоха да празнуват, развявайки знамена, пеейки и скандирайки името на отбора. Най-масови бяха тържествата в Сараево и Зеница, където атмосферата наподобяваше истински национален празник.

По улиците се стигна до спонтанни шествия от автомобили, а социалните мрежи бяха залети от кадри с фойерверки, песни и сълзи от радост. Фенове определиха победата като "най-великия момент в историята на босненския футбол“.

Емоциите бяха още по-силни заради съперника - четирикратния световен шампион Италия, който поведе в резултата, но допусна изравняване и в крайна сметка отстъпи при дузпите. Загубата означава, че "адзурите“ пропускат трето поредно световно първенство.

Italy just completed the most embarrassing trilogy in sports history. Losing to Bosnia on penalties tonight means a 16-year World Cup blackout for a four-time champion.



— T.M (@tmofficially) March 31, 2026

Докато в Босна празненствата продължаваха до късно през нощта, контрастът беше осезаем на хиляди километри разстояние. В квартал "Малката Италия“ в Торонто разочарованието бе огромно, след като местната италианска общност изгледа драмата с надежда, която се превърна в тъга след дузпите.

Дългогодишният привърженик Вито Валела сподели, че поражението е било "много болезнено“, а мечтата да види Италия на живо в Канада - разбита.

"Тъжно е за Италия, тъжно е и за Торонто. Щеше да бъде невероятно да гледаме Италия срещу Канада тук“, коментира той.

На стадиона в Зеница атмосферата пък за триумфиращия отбор бе описана като "невероятна“.

Един от тях - Мирза Дурак, пристигнал от Канада специално за мачовете, разказа, че страната "буквално полудява от радост“.

"Стадионът утихна, когато Италия поведе, но след нашия гол всичко избухна. Повярвахме, че можем да спечелим и го направихме“, споделя той.

След края на двубоя Дурак и хиляди други фенове се отправиха към центъра на Сараево, където празненствата продължиха до късно през нощта.

Любопитното е, че въпреки разочарованието, част от италианската общност в Канада вече пренасочва подкрепата си. Валела призна, че ще подкрепя домакините от Канада, а синът му Крис също гледа напред към турнира с ентусиазъм, въпреки пропуснатата възможност да види Италия.

Така една футболна вечер се превърна в силен емоционален контраст - от сълзи на радост в Босна до сълзи на разочарование в Торонто, подчертавайки колко дълбоко футболът може да вълнува цели нации и общности по света.

Класирането за Мондиал 2026 е едва второ в историята на Босна и Херцеговина, но този път успехът носи още по-голям заряд заради драматичния начин, по който беше постигнат.

На предстоящото Световно първенство босненците ще бъдат в група B, където ги очакват Канада, Катар и Швейцария. Именно срещу домакините от Канада ще бъде първият им мач - двубой, който вече се очаква с огромен интерес.

Очаква се празненствата в страната да продължат и през следващите дни, а кадри от емоционалните сцени вече обикалят света, превръщайки се в символ на една от най-вдъхновяващите футболни истории в европейските квалификации.