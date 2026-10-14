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Мондиал 2026 предизвика футболен бум в САЩ, интересът към Висшата лига и Ла Лига скочи рязко

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Над 75 милиона американци вече се определят като футболни фенове, а финалът между Испания и Аржентина привлече рекордните 66,4 милиона зрители

Мондиал 2026 предизвика футболен бум в САЩ, интересът към Висшата лига и Ла Лига скочи рязко
Снимка: БГНЕС
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Световното първенство по футбол през 2026 година предизвика истински бум на интереса към най-популярния спорт в Съединените щати. Рекордните телевизионни аудитории по време на Мондиала са оказали сериозно влияние и върху гледаемостта на водещите футболни първенства след края на турнира, показват данни от проучване на Nielsen, цитирано от Reuters.

Според изследването броят на американците, които се определят като футболни фенове, е нараснал с 13% само за една година. През юли 2025 година те са били 66,8 милиона, докато през юли 2026-а вече достигат 75,2 милиона души.

Това означава, че за период от едва 12 месеца футболът е привлякъл приблизително 8,4 милиона нови привърженици в САЩ.

Още по-впечатляваща е тенденцията в дългосрочен план. За последните пет години броят на футболните фенове в страната се е увеличил с 27%, или с приблизително 16 милиона души.

Значителен ръст отчита и местното първенство Мейджър Лийг Сокър (МЛС). Според представените данни интересът към шампионата е нараснал с 28%, като лигата е привлякла 11,7 милиона нови привърженици.

Резултатите от проучването бяха представени по време на форума Tuned In, организиран от Front Office Sports.

Историческият финал между Испания и Аржентина се превърна в най-гледания футболен мач в историята на американската телевизия.

Победата на испанците с 1:0 на 19 юли е привлякла средно 66,4 милиона зрители в Съединените щати – абсолютен рекорд за футболна среща в страната.

Това е и най-голямата телевизионна аудитория за каквото и да било предаване в САЩ след Супербоул LX през февруари, когато Ню Инглънд Пейтриътс се изправи срещу Сиатъл Сийхоукс.

Впечатляващите резултати показват, че Световното първенство не само е привлякло огромна аудитория по време на самия турнир, но и е стимулирало интереса към клубния футбол след неговия край.

"Световното първенство по футбол през 2026-а послужи като мощен катализатор за бурния растеж на футбола в Северна Америка“, заяви Сет Ладецки, глобален ръководител на спортния отдел на Nielsen.

Той подчерта, че разширяването на футболната аудитория е особено осезаемо сред младите зрители.

"Нашите данни показват, че броят на феновете не само достига рекордни нива, но и бързо нараства сред по-младите и разнообразни групи от зрители, като интересът се пренася и към големите вътрешни и международни първенства“, допълни Ладецки.

Един от най-ясните примери за ефекта от Мондиала е увеличената гледаемост на МЛС след подновяването на клубния сезон.

Телевизионната аудитория на срещите от редовния сезон, излъчвани по Fox и FS1 след световното първенство, е нараснала с 55% сред мъжете на възраст между 18 и 34 години спрямо периода преди турнира.

При всички пълнолетни зрители в същата възрастова група увеличението достига 29%.

Комисарят на МЛС Дон Гарбър обаче подчерта, че този растеж не е резултат единствено от Световното първенство, а от дългогодишни усилия за развитието на футбола в страната.

„Пътят започна още когато ни беше поверено домакинството на световното първенство – не е започнал това лято“, заяви Гарбър.

Той припомни, че при пристигането му в МЛС футболният пазар в САЩ е бил значително по-слабо развит, а основната цел е била изграждането на устойчива аудитория и привлекателен продукт за местните привърженици.

Според него следващото предизвикателство е свързано с финансовото развитие на първенството и способността му да задържи новите фенове.

Ефектът от Мондиал 2026 обаче далеч не се ограничава само до американския клубен футбол.

Данните на Nielsen показват сериозно увеличение на зрителския интерес и към най-популярните европейски първенства.

Английската Висша лига отчита 30% ръст на аудиторията сред зрителите на възраст между 18 и 34 години в САЩ. Статистиката обхваща излъчванията по NBC и USA Network, включително предаванията на испански език.

Още по-впечатляващи са резултатите на испанската Ла Лига.

Гледаемостта на испанското първенство в САЩ е нараснала с 42% на годишна база, като данните включват излъчванията по ESPN, ESPN2, ABC и ESPN Deportes на английски и испански език.

Сред младата аудитория между 18 и 34 години увеличението достига цели 60%, което е един от най-силните показатели в представеното проучване.

Тези резултати показват, че интересът, генериран от Световното първенство, се пренася и към европейския клубен футбол, като все повече американски зрители следят редовно срещите от водещите шампионати.

#Мондиал 2026

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