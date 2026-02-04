Монтана 2003 разочарова срещу сръбкини в Адриатическата лига

Монтана 2003 сбърка за трети път в Адриатическата лига. Баскетболистките на Преслав Пешев допуснаха поражение срещу Партизан 1953 с 46:59 в мач от 13-ия кръг. В Спортен център Земун "белите" претърпяха обрат през второто полувреме и пропуснаха да си осигурят място в следващата фаза в турнира.

Действащите шампионки в женската А група имат осем победи и три загуби, като се намират на третото място във временното класиране. На 9 февруари (понеделник) Монтана ще бъде домакин на Студио Загреб.

Слабата резултатност се оказа сериозен фактор още от самото начало, както и липсата на взимане на надмощие. Това обаче не попречи на гостите да си осигурят преднина от 4 точки след 10 минути игра.

Сценарият не се промени и във втората част, в която и двата отбора демонстрираха още по-ниски проценти на стрелба. Двата тима вкараха общо 14 точки, а впоследствие „белите“ се изстреляха при 22:16 на голямата почивка.

Точните стрелби на Валдана Вуйишич и София Олич направиха така, че домакините да се преборят за пълен обрат. Въпреки че отново не намериха ритъма, който търсеха в нападение, действащите шампионки в женската А група останаха в играта, а сръбкините имаха 5 точки аванс в края на предпоследния период.

Българките опитаха нов щурм за начало на финалната десетка и бяха на косъм от обрата чрез Даная Дейвис-Стюърт и Линда-Лота Лехторанта. Балжа Чех се активизира и позволи на домакините да удържат преднината си.

Линда-Лота Лехторанта бе над всички за Монтана с 12 точки, 5 борби и 8 асистенции.

Блажа Чех записа 12 точки и 5 асистенции за Партизан. Ана Перич приключи с 10 и 6 борби.