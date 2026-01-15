Монтана 2003 се предаде пред Будучност в Адриатическата лига

Монтана 2003 допусна втора поредна грешка в Адриатическата лига. Баскетболистките на Преслав Пешев отстъпиха пред Будучност с 58:80 в мач от десетия кръг. В "Бемакс Арена" действащите шампионки в женската А група дадоха отпор през първото полувреме, но през второто актуалният първенец в Адриатика демонстрира доста по-добро лице в нападение и наложи волята си.

"Белите" имат на сметката си седем победи и две загуби, като продължава да заема първото място във временното класиране. Следващият мач за Монтана в турнира ще бъде на 21 януари (сряда), когато ще гостува на другия български отбор - Рилски спортист.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Basketball Club Montana 2003 (@bcmontana_2003)





Стартът предложи слаба резултатност и размяна на кратки серии. Това бе достатъчно и светлинното табло да свети при 15:15 след 10 минути игра.

Ксения Степанович и Даниела Уолън се постараха двата отбора да покажат по-добро лице в нападение във втората част. Точният мерник Дилейни Бърн позволи на домакините да развалят статуквото и инициативата премина в ръцете им, за да се изстрелят при 40:30 на голямата почивка.

Действащите шампионки в турнира вдигнаха оборотите при подновяването на играта и авансът им придоби още по-солидни размери. Въпреки действията на Дения Дейвис-Стюърт, която се разигра, монтанки не успяха да отвърнат на удара и отборът от Подгорица се отскубна с 10 точки в края на предпоследния период.

Във финалната десетка домакините отново си върнаха контрола върху събитията на паркета. До края „белите“ не намериха подобаващ отговор и това улесни черногорките.

Дения-Дейвис Стюърт бе над всички за Монтана с 22 точки и 10 борби. Даниела Уолън записа 13, 8 овладени под двата ринга топки и 5 откраднати топки.

Дилейни Бърн блесна за Будучност с 19 точки. Индия Пейгън прикючи с 11 точки и 8 овладени под двата ринга топки, Атина Радевич реализира 10.