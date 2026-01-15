БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Монтана 2003 се предаде пред Будучност в Адриатическата лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Баскетболистките на Преслав Пешев допуснаха нова грешка в Адриатика.

будучност монтана 2003 адриатическа лига
Снимка: БК Монтана-2003/Facebook
Слушай новината

Монтана 2003 допусна втора поредна грешка в Адриатическата лига. Баскетболистките на Преслав Пешев отстъпиха пред Будучност с 58:80 в мач от десетия кръг. В "Бемакс Арена" действащите шампионки в женската А група дадоха отпор през първото полувреме, но през второто актуалният първенец в Адриатика демонстрира доста по-добро лице в нападение и наложи волята си.

"Белите" имат на сметката си седем победи и две загуби, като продължава да заема първото място във временното класиране. Следващият мач за Монтана в турнира ще бъде на 21 януари (сряда), когато ще гостува на другия български отбор - Рилски спортист.


Стартът предложи слаба резултатност и размяна на кратки серии. Това бе достатъчно и светлинното табло да свети при 15:15 след 10 минути игра.

Ксения Степанович и Даниела Уолън се постараха двата отбора да покажат по-добро лице в нападение във втората част. Точният мерник Дилейни Бърн позволи на домакините да развалят статуквото и инициативата премина в ръцете им, за да се изстрелят при 40:30 на голямата почивка.

Действащите шампионки в турнира вдигнаха оборотите при подновяването на играта и авансът им придоби още по-солидни размери. Въпреки действията на Дения Дейвис-Стюърт, която се разигра, монтанки не успяха да отвърнат на удара и отборът от Подгорица се отскубна с 10 точки в края на предпоследния период.

Във финалната десетка домакините отново си върнаха контрола върху събитията на паркета. До края „белите“ не намериха подобаващ отговор и това улесни черногорките.

Дения-Дейвис Стюърт бе над всички за Монтана с 22 точки и 10 борби. Даниела Уолън записа 13, 8 овладени под двата ринга топки и 5 откраднати топки.

Дилейни Бърн блесна за Будучност с 19 точки. Индия Пейгън прикючи с 11 точки и 8 овладени под двата ринга топки, Атина Радевич реализира 10.

#Адриатическа лига за жени 2025/2026 #ЖБК Будучност #ЖБК Монтана 2003

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
3
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
4
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
5
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
6
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
4
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Баскетбол

Евелин Парасков се оттегли от поста си на президент на Локомотив Пловдив
Евелин Парасков се оттегли от поста си на президент на Локомотив Пловдив
Йордан Минчев и Кемниц загубиха гостуването си на Улм Йордан Минчев и Кемниц загубиха гостуването си на Улм
Чете се за: 00:55 мин.
Денвър Нъгетс победи Далас Маверикс за 28-и успех през сезона в НБА Денвър Нъгетс победи Далас Маверикс за 28-и успех през сезона в НБА
Чете се за: 05:47 мин.
Везенков съсипа Партизан в шоу за Олимпиакос (ВИДЕО) Везенков съсипа Партизан в шоу за Олимпиакос (ВИДЕО)
Чете се за: 03:27 мин.
Академик погледна смело към Финалната осмица за Купата на България Академик погледна смело към Финалната осмица за Купата на България
Чете се за: 03:00 мин.
Пини Гершон събира на камп юношите от разширения състав на националния отбор до 18-годишна възраст Пини Гершон събира на камп юношите от разширения състав на националния отбор до 18-годишна възраст
Чете се за: 05:35 мин.

Водещи новини

Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 03:07 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ