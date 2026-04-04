Монтана и Рилски спортист постигнаха победи в женския баскетболен елит

Монтана 2003 се класира на финал в държавното първенство по баскетбол за жени, а Рилски спортист спечели убедително първия си мач срещу Берое във втората полуфинална двойка. Регламентът е до две победи от възможни три срещи.

Монтана надви за втори път с лекота формацията на Българската федерация по баскетбол (БФБ) за девойки до 18 години, печелейки втория мач с 89:58 (28:20, 16:13, 26:13, 19:12). Борислава Денчева беше най-резултатна с 18 точки, а Ванеса Кокалова се отчете с още 14. Валерия Стойчева пък наниза 18 точки за отбора на БФБ.

В петък Монтана 2003 победи отбора на БФБ със 100:52 (24:6, 23:14, 32:10, 21:22).

Рилски спортист надигра убедително Берое и спечели със 77:53 (19:11, 23:20, 18:6, 17:16). Двубоят бе оспорван само в началото, но след 10:8 самоковки влязоха в силна серия и отбелязаха десет от последните 13 точки за първата четвъртина. В нея те стреляха с 47% успеваемост.

Първото полувреме завърши при резултат 42:31 в полза на домакините от Рилски спортист, които през второто полувреме увеличиха преднината си до впечатляващите 25 пункта.



Вторият двубой е планиран за 6 април от 18:00 часа в зала "Общинска" в Стара Загора, а евентуална трета среща ще се играе на 8 април отново в Самоков.