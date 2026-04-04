Монтана и Рилски спортист постигнаха победи в женския баскетболен елит

Шампионките се класираха на финал, докато самоковки спечелиха първата среща с Берое.

Рилски спортист жени Димана Костова
Снимка: БК Рилски спортист
Монтана 2003 се класира на финал в държавното първенство по баскетбол за жени, а Рилски спортист спечели убедително първия си мач срещу Берое във втората полуфинална двойка. Регламентът е до две победи от възможни три срещи.

Монтана надви за втори път с лекота формацията на Българската федерация по баскетбол (БФБ) за девойки до 18 години, печелейки втория мач с 89:58 (28:20, 16:13, 26:13, 19:12). Борислава Денчева беше най-резултатна с 18 точки, а Ванеса Кокалова се отчете с още 14. Валерия Стойчева пък наниза 18 точки за отбора на БФБ.

В петък Монтана 2003 победи отбора на БФБ със 100:52 (24:6, 23:14, 32:10, 21:22).

Рилски спортист надигра убедително Берое и спечели със 77:53 (19:11, 23:20, 18:6, 17:16). Двубоят бе оспорван само в началото, но след 10:8 самоковки влязоха в силна серия и отбелязаха десет от последните 13 точки за първата четвъртина. В нея те стреляха с 47% успеваемост.

Първото полувреме завърши при резултат 42:31 в полза на домакините от Рилски спортист, които през второто полувреме увеличиха преднината си до впечатляващите 25 пункта.

Вторият двубой е планиран за 6 април от 18:00 часа в зала "Общинска" в Стара Загора, а евентуална трета среща ще се играе на 8 април отново в Самоков.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Рилски спортист навакса пасив от 16 точки и победи Локомотив Пловдив
Миньор 2015 матира Берое в края
Ботев 2012 спря полета на Спартак Плевен
Левски надигна глава срещу Шумен след късен обрат
Монтана е на победа от финал в НБЛ за жени
ФИБА гласува доверие на Сандра Велчева-Хънт и Венцислав Великов за световното първенство по баскетбол за жени до 17 г.
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Католиците у нас празнуват Великден
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
