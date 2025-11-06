Монтана се раздели с нападател

Отборът на Монтана се раздели по взаимно съгласие с нападателя Виктор Добрев, съобщиха от пресслужбата на клуба.

20-годишният футболист споделил желанието си да продължи кариерата си в отбор, където ще има възможност за повече игрови минути.

„Благодарим на Виктор за професионалното му отношение и отдадеността, с която защитаваше синьо-белия екип. Желаем му здраве и успех в бъдещите предизвикателства!“, написаха от Монтана във Фейсбук.

След 14 изиграни кръга Монтана е на 14-та позиция в класирането в Първа лига.