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Москва е отказала продължаване на примирието в Олешки

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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москва отказала продължаване примирието олешкин
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Москва е отказала предложение на Киев за продължаване на прекратяването на огъня в Олешки- град, окупиран от руската армия в южна Украйна.

Съобщението е на източник от украинското президентство.

Примирието, договорено с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп изтича тази вечер в полунощ. То започна във вторник сутринта и позволи евакуация на жителите на Олешки на фронтовата линия в Херсонска област.

Населеното място се оказа под кръстосан огън от руски и украински дронове и с минирани подходи. Жителите попаднаха в капан в продължение на месеци и изпитваха сериозни лишения.

Локалното прекратяване на огъня се оказа най-продължителното от началото на войната през 2022 година. Нито една от двете воюващи страни не съобщи за нарушения, за разлика от други частични примирия. Сегашното обхващаше район и извън Олешки, за да позволи доставката на хуманитарна помощ и извеждане на евакуираните. Глътка въздух получи и град Херсон, разположен на отсрещния бряг на Днепър.

Украинската страна съобщи, че е успяла да евакуира отделно 167 цивилни, включително 22 деца от други райони на Херсонска област.

Снимка:БТА

Хуманитарното примирие в Олешки беше подкрепено и от папа Лъв XIV. Той изрази надежда, че то ще "засили волята за диалог между Киев и Москва и ще доведе до нови конкретни инициативи за мир".

#Олешкин #продължаване на примирието #отказа #Русия #Украйна

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