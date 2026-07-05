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Моторист загина край плевенското село Гривица

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Моторист загина край плевенското село Гривица, старши експерт Мариана Цветкова от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Плевен.

Сигналът за пътнотранспортно произшествие в района на авиоотряд "Гривица", на главен път I-3 Бяла – Ботевград, е постъпил в 11.29 ч. Незабавно към мястото са се отправили полицейски екипи. Там те извършват оглед и установяват, че моторист, роден през 1960 г.,се е блъснал в предната лява част на кола, която е спряла в опит да направи обратен завой.

Вследствие на удара мотоциклетистът е загинал на място. Други пострадали няма.

По последна информация движението е възстановено частично, като се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Процесуално-следствените действия продължават.

#село Гривица #моторист #катастрофа

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