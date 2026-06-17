МС избра нов председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Министерският съвет прие Решение за промени в състава на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. На мястото на проф. Илко Николаев Гетов, д.ф. за председател на съвета е избрана проф. Александра Цветанова Савова.

Професор Савова придобива образователна и квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Фармация“ във Фармацевтичния факултет на Медицински университет - София. През 2007 г. придобива образователна и научна степен „доктор“. Притежава различни следдипломни квалификации, от 2013 г. до момента е член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Член е на Българското научно дружество по фармация (БНДФ) и Международната асоциация по фармакоикономика (ISPOR).

На мястото на проф. Савова като член на Съвета е определена доц. д-р Ива Александрова Първова, д.м.

Доц. д-р Първова е утвърден специалист по ревматология с дългогодишен професионален и академичен опит в областта на вътрешните болести, клиничната фармакология и ревматологията. Тя е дипломиран лекар от МУ - София, с придобити специалности по клинична фармакология и ревматология, ОНС „доктор“ и магистратура по здравен мениджмънт. Към момента съчетава лечебно-диагностична, преподавателска и научна дейност като лекар-доцент в Катедрата по ревматология към МУ-София и Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Света Анна“. В кариерата си е работила и в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, като освен в МУ - София, преподава клинична медицина за фармацевти и в Софийския университет.