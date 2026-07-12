Мурат Якин: Червеният картон промени мача

Селекционерът на Швейцария Мурат Якин не скри разочарованието си след драматичното отпадане на отбора от Аржентина на четвъртфиналите на Мондиал 2026. "Кръстоносците“ загубиха с 1:3 след продължения, след като повече от 45 минути играха с човек по-малко.

Наставникът насочи критиките си към новото правило на ФИФА, довело до втория жълт и съответно червен картон на Бреел Емболо. Според Якин именно това решение е променило хода на срещата.

"Това правило съсипа мача. Нямаше причина за този жълт картон. В тази ситуация играта просто трябваше да продължи“, заяви швейцарският специалист на пресконференцията след двубоя.

Според него отборът му е реагирал отлично, въпреки неблагоприятните обстоятелства.

"Допуснахме ранен гол, но след това контролирахме събитията на терена. Не разбирам как подобно нещо може да се случи на Световно първенство. Моите момчета са истински герои“, подчерта Якин.

Треньорът защити и Емболо, който напусна терена в сълзи след изгонването си.

"Не го обвинявам. Той беше фаулиран многократно и изигра много силен мач. Очевидно е съсипан, защото не можа да помогне на отбора до края. Това беше съдийска грешка“, каза още Якин.

Швейцария достигна до четвъртфиналите на световно първенство за първи път от 1954 година, но историческото постижение не успя да смекчи разочарованието в лагера на тима след драматичния край на участието им в турнира.