Музети и Де Минор с летящ старт в Барселона

Спорт
Надпреварата е с награден фонд 2,95 милиона евро.

Лоренцо Музети
Поставеният под №2 в схемата Лоренцо Музети от Италия започна с победа на турнира по тенис на червени кортове в Барселона. Надпреварата е с награден фонд 2,95 милиона евро.

Музети, полуфиналист в надпреварата през 2023 година, надделя над участващия с "уайлд кард" представител на домакините Мартин Ландалусе със 7:5, 6:2 след 88 минути игра.

20-годишният Ландалусе, 101-и в световната ранглиста, направи отличен старт и поведе с 4:1 гейма, но допусна обрат в първия сет, а във втората част деветият в класацията на АТП италианец реализира още два брейка в третия и в седмия гейм, за да триумфира. Испанецът опита да бъде агресивен, но допусна цели 30 непредизвикани грешки срещу едва 18 на съперника, което повлия.

Музети ще играе срещу французина Коретнен Муте за място на четвъртфиналите.

Номер 3 в схемата Алекс де Минор (Австралия), полуфиналист в каталунската столица през 2022 година, също записа успех със 7:6 (7), 6:4 срещу австрийския квалификант Себастиан Офнер. Първата част премина с предимство на сервиращите, а в тайбрека седмият в световната ранглиста австралиец първоначално пропиля аванс от 6:3 точки, след което отрази сетбол при 6:7, но все пак стигна до успеха с три поредни разигравания. Де Минор проби на старта на втората част и запази преднината си до края. Така той ще се изправи във втория кръг срещу сръбския квалификант Харис Маджедович.

Четвъртият поставен и миналогодишен полуфиналист Карен Хачанов (Русия) отпадна на старта след поражение от Камило Уго Карабели (Аржентина) с 3:6, 4:6. Следващият съперник на аржентинеца ще бъде участващият с "уайлд кард" представител на домакините Рафаел Ходар.

ТОП 24

14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
1
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
2
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото
3
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен...
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение
4
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
5
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за опозиционния лидер Петер Мадяр
6
Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за...

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: ATP

Александър Зверев стартира трудно, но успешно в Мюнхен
Александър Зверев стартира трудно, но успешно в Мюнхен
Яник Синер благодари на феновете след триумфа в Монте Карло Яник Синер благодари на феновете след триумфа в Монте Карло
Чете се за: 00:45 мин.
Стан Вавринка приключи рано в Барселона Стан Вавринка приключи рано в Барселона
Чете се за: 01:07 мин.
Яник Синер: Би било странно да кажа, че не съм изненадан, трябва ми малко време, за да осъзная какво се е случило Яник Синер: Би било странно да кажа, че не съм изненадан, трябва ми малко време, за да осъзная какво се е случило
Чете се за: 04:27 мин.
Яник Синер детронира Карлос Алкарас в Монте Карло и е новият №1 в света Яник Синер детронира Карлос Алкарас в Монте Карло и е новият №1 в света
Чете се за: 02:35 мин.
Големият сблъсък: Алкарас и Синер спорят за титлата и №1 в света Големият сблъсък: Алкарас и Синер спорят за титлата и №1 в света
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Предлагат да се спре забавянето на изплащането на пенсиите заради...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
