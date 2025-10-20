БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

МВнР предупреждава: 24-часова стачка блокира жп транспорта в Италия

Чете се за: 02:07 мин.
По света
мвнр предупреждава часова стачка блокира транспорта италия
Снимка: БГНЕС/Архив
Министерството на външните работи (МВнР) предупреждава за 24-часова стачка на персонала по поддръжка на железопътната инфраструктура в Италия на 21 октомври. В съобщение Ситуационният център информира, че е възможно това да предизвика закъснения, а на места и отмяна на железопътни превози.

МВнР препоръчва на българските граждани в Италия, които планират пътувания с железопътен транспорт, да проверяват актуалното разписание на съответните компании и при промени да се информират за възможностите за пренасрочване или за получаване на компенсация за неосъществено пътуване.

При нужда от съдействие българските граждани в Италия могат да се обърнат към дипломатическото представителство в Рим на телефони: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, +39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на посолството: Consul@bulemb.it.

При необходимост съдействие може да бъде получено и от Генералното консулство в Милано на телефон+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време +39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: Consulate.Milan@mfa.bg.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

От Ситуационния център препоръчват на българските граждани при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo.

Национална стачка на железопътния транспорт в Италия се проведе също на 2 и 3 октомври.

