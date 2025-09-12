БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВР с масирани акции срещу наркоразпространението и престъпността в интернет

Иво Никодимов
У нас
МВР с масирани акции срещу наркоразпространението и престъпността в интернет
Мащабни действия на МВР и прокуратурата срещу наркоразпространението и престъпността в интернет в навечерието на 15-ти септември.

На територията на цялата страна стартират проверки и акции срещу разпространението на наркотични вещества, включително и на „райски газ“, с акцент - нощни заведения и места, където се събират младежи, научи БНТ.

Полицията е получила указания да засили присъствието на униформени около училищата, като това няма да е единствено на първия учебен ден, а ще се превърне в рутинна практика.

Това са част от разпореждания на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и от вътрешния министър Даниел Митов, до органите на МВР и прокуратурата, които спуснати за незабавно изпълнение.

Специализираните отдели срещу киберпрестъпността на ГДБОП и Националното следствие, да следят активно срещу разпространението на опасни вещества през интернет, са друга част от пакета мерки за превенция на младежите.

Изискано е извършването на широк мониторинг на социални мрежи, форуми и други интернет платформи, за установяване на педофили, както и за идентифициране на нарушители по пътищата, които публикуват свои видеа и всякакви прояви, свързани с рискове за деца и подрастващи „онлайн предизвикателства“, включващи екстремни и опасни за живота и здравето техни прояви.

За момента от МВР и прокуратурата не са обявили официално началото на мащабните действия, стартиращи в навечерието на 15-ти септември.

#киберпрестъпност #акция #разпространение на наркотици #МВР

