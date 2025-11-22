БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

 

На 91-годишна възраст почина гранд дамата на италианската естрада Орнела Ванони

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Запази
Слушай новината

На 91-годишна възраст в Милано почина гранд дамата на италианската естрада Орнела Ванони, съобщават италиански издания.

Ванони се е почувствала зле у дома си си вчера. Дошлите на място медици са констатирали, че е починала от инфаркт.

Орнела Ванони е родена в Милано на 22 септември 1934 г. и е не само прочуто име в италианската естрада, но е била също и актриса и телевизионна водеща. Нейният талант бележи историята на музиката, спектакъла и телевизията в Италия.

Кариерата си в музиката Ванони започва през далечната 1956 г. Певицата продължава да издава нови албуми до края на живота си. За над 70 години на музикалната сцена тя има над 100 албума, компилации и дискове от изпълнения на живо, продадени в над 55 милиона екземпляра. Сред най-големите й успехи са парчетата “Senza fine” („Без край“), “Che cosa c'è” („Какво има“), “L'appuntamento” („Срещата“), “Tristezza” („Тъга“), “La musica è finita”, („Музиката свърши“), „Una ragione di più” („Още една причина“) и "Io ti darò di più” („Ще ти дам повече“).

През годините Орнела Ванони си е сътрудничила с Джино Паоли, Паоло Конте, Фабрицио де Андре, Лучо Дала, Ренадо Дзеро, Рикардо Кочанте, Рон Картър, Джордж Бенсън, Хърби Хенкок. В последно време тя не избягваше и сътрудничество с млади таланти на италианската музика.

Орнела Ванони е участвала осем пъти на фестивала на италианската песен в Сан Ремо. През 1968 г. се класира на второ място с „Casa bianca“ („Бяла къща“). Класирала се е и три пъти на четвърто място с парчетата “La musica è finita” през 1967, “Eternità” („Вечност“) през 1970 г. и “Alberi” („Дървета“) през 1999 г. През 1999 г. получава наградата на Сан Ремо за цялостна кариера.

С открояващ се глас, вродена елегантност, с изненадващо чувство за хумор и желание да експериментира в музиката Орнела Ванони беляза живота на поколения италианци, коментират италианските издания.

Миналата година през октомври Орнела Ванони издаде последния си албум “Diverse” („Различни“), който включва нейни водещи хитове в модерна трактовка. По този повод Ванони казваше, че един творец трябва да е в крак с времето и да съумява да бъде актуален, без да изневерява на себе си.Орнела

#Орнела Ванони

Последвайте ни

ТОП 24

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
1
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден
2
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
3
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
4
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
5
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
6
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Водещи новини

Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...
Чете се за: 03:02 мин.
Регионални
Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София
Чете се за: 00:40 мин.
Криминално
Украйна създаде делегация за консултации по стъпките към спиране на войната Украйна създаде делегация за консултации по стъпките към спиране на войната
Чете се за: 01:40 мин.
Европа
Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план
Чете се за: 03:30 мин.
По света
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира
Чете се за: 02:55 мин.
Регионални
ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Дъжд и сняг в неделя
Чете се за: 02:15 мин.
Времето
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ