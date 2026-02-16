БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На 95 години почина актьорът Робърт Дювал

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:35 мин.
По света
свещ
Снимка: БТА
На 95 години почина американският актьор Робърт Дювал, звездата от кинохитовете "Кръстникът" и "Апокалипсис сега", предадоха световните агенции.

Дювал е починал в дома си в Мидълбърг, в щата Вирджиния, според съобщение от неговия пресагент и изявление, публикувано на страницата му във Фейсбук от съпругата му Лусиана Дювал.

"За света той беше носител на "Оскар", режисьор, разказвач на истории. За мен той беше просто всичко", написа Лусиана Дювал. "Страстта му към занаята му беше съизмерима единствено с дълбоката му любов към героите, към добрата храна и към това да бъде в центъра на вниманието. Във всяка една от многобройните си роли Боб отдаваше всичко от себе си на персонажите и на истината за човешкия дух, която те олицетворяваха", допълни Лусиана Дювал.

Дювал е роден е на 5 януари 1931 г. в Сан Диего, Калифорния. Израства във военно семейство, баща му е адмирал. Учи актьорско майсторство в Ню Йорк и през това време работи в пощата в Манхатън. Сприятелява се с Дъстин Хофман и Джийн Хекман, които по това време са също млади, все още неуспели актьори.

Кариерата на Дювал в киното обхваща седем десетилетия и той е възприеман като един от най-великите актьори на своето време. В актива си има една награда "Оскар", една награда БАФТА, четири награди "Златен глобус", две награди "Еми" и една награда на Гилдията на американските актьори.

Дювал започва кариерата си в телевизията с малки роли през 60-те години в няколко телевизионни сериала, сред които "Защитниците" и "Театралният кръг на Армстронг". През 1966 г. прави дебют и на Бродуей в пиесата "Изчакай да се стъмни" на Фредерик Нот.

Прави своя дебют в пълнометражното кино в ролята на Бу Радли в "Да убиеш присмехулник" през 1962 г. Дювал печели наградата "Оскар" за най-добър актьор за ролята си на бивша кънтри звезда, страдаща от алкохолизъм, във филма "Нежно милосърдие". Номиниран за "Оскар" и за ролите си в "Кръстникът" (1972), "Апокалипсис сега" (1979), "Великият Сантини" (1979), "Апостолът" (1997), "Граждански иск" (1998) и "Съдията" (2014).

В личен план Дювал има четири брака, като последната му съпруга е аржентинката Лусиана Педраса, която е с 40 години по-млада от него. Двамата се запознават през 1997 г., няколко години преди да снимат заедно "Убийствено танго" (2002 г.). Филмът е резултат от страстта на Дювал към тангото. Той учи този танц, после се увлича и по всичко, свързано с Аржентина и посещава тази страна няколко пъти. Накрая там среща и последната си любов Лусиана, с която се женят през 2005 г.

