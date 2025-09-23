На тази дата: Христо Стоичков направи своя дебют с националния отбор

Легендата на европейския футбол припомни колко голямо значение има националната фланелка.
Легендата на европейския футбол Христо Стоичков припомни, че на 23 септември през 1987 г. дебютира за националния отбор на България. Това се случва в мача срещу Белгия, спечелен с 2:0.
Ветеранът използва момента да припомни колко голямо значение има националната фланелка и се пошегува с Наско Сираков за това как "топката случайно го ударила" по главата.
"На този ден, през 1987 година, сбъднах една своя най-голяма мечта. Дебютирах с националната фланелка на България. С химна в сърцето, с огън в очите и с воля за битка.
Имахме срещу нас Белгия – силен съперник. Но ние бяхме Лъвове. България победи с 2:0.
Това не беше просто мач. Това беше началото на един път, по който носих фланелката с гордост, чест и любов към Родината.
Фланелката тежи. Но тя е и крила.
Защото България е над всичко! И Наско Сираков да не забравя как го удари топката по главата хахахаха", написа Стоичков в социалните мрежи.