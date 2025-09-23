На тази дата: Христо Стоичков направи своя дебют с националния отбор

Легендата на европейския футбол Христо Стоичков припомни, че на 23 септември през 1987 г. дебютира за националния отбор на България. Това се случва в мача срещу Белгия, спечелен с 2:0.

Ветеранът използва момента да припомни колко голямо значение има националната фланелка и се пошегува с Наско Сираков за това как "топката случайно го ударила" по главата.