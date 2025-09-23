БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

На тази дата: Христо Стоичков направи своя дебют с националния отбор

от БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Легендата на европейския футбол припомни колко голямо значение има националната фланелка.

Христо Стоичков
Снимка: Пресслужба БФС
Легендата на европейския футбол Христо Стоичков припомни, че на 23 септември през 1987 г. дебютира за националния отбор на България. Това се случва в мача срещу Белгия, спечелен с 2:0.

Ветеранът използва момента да припомни колко голямо значение има националната фланелка и се пошегува с Наско Сираков за това как "топката случайно го ударила" по главата.

"На този ден, през 1987 година, сбъднах една своя най-голяма мечта. Дебютирах с националната фланелка на България. С химна в сърцето, с огън в очите и с воля за битка.

Имахме срещу нас Белгия – силен съперник. Но ние бяхме Лъвове. България победи с 2:0.

Това не беше просто мач. Това беше началото на един път, по който носих фланелката с гордост, чест и любов към Родината.

Фланелката тежи. Но тя е и крила.
Защото България е над всичко! И Наско Сираков да не забравя как го удари топката по главата хахахаха", написа Стоичков в социалните мрежи.

#Български национален отбор по футбол за мъже #христо стоичков

