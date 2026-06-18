БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На три мили от Стоунхендж учени откриха по-стара версия на известния обект

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Още
Запази
три мили стоунхендж учени откриха стара версия известния обект
Снимка: БТА
Слушай новината

Археолозите са открили по-ранна и много по-проста версия на Стоунхендж на около 3 мили (5 км) от известния праисторически паметник в селото Балфорд. Откритият обект е датиран на 5000 години, което го предшества с 500 години. От древната структура са останали само две дупки в земята, но екипът смята, че те са държали дървени стълбове, които са се подреждали спрямо слънцето по време на лятното и зимното слънцестоене, подобно на Стоунхендж.

Разкопките, ръководени от Фил Хардинг от „Уесекс Археология“, разкриха и десетки други дупки с артефакти, включително керамика, животински кости и кремъчни сечива. Сред тях е и рядък неолитен нож с дискоидна форма, който според Хардинг е „звездното откритие“ и показва изключително майсторлък. Използвайки радиовъглеродно датиране, екипът е потвърдил възрастта на обекта.

Следите са открити преди десетилетие при разчистване на земята за нови жилища, но подробен анализ на подредбата е направен едва сега чрез възстановяване на небесните позиции отпреди 5000 години от археоастронома д-р Фабио Силва.

Според д-р Дженифър Уекслър, куратор в „Инглиш Херитидж“, паметникът в Балфорд датира от времето на най-ранната фаза на Стоунхендж. Това предполага, че хората, построили първите етапи на Стоунхендж, може да са живели в Балфорд или да са се събирали там сезонно.

Уекслър обяснява, че като ранни земеделци тези общности са били силно зависими от сезоните и слънцето. За разлика от днес, когато лятното слънцестоене е основната атракция в Стоунхендж, преди 5000 години зимното слънцестоене е имало по-голямо значение, тъй като отбелязва завръщането на светлината и пролетта.

# Стоунхендж

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
3
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
4
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне
5
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди...
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
6
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
6
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...

Още от: Любопитно

Камино в България: Първи поклонически маршрут у нас
Камино в България: Първи поклонически маршрут у нас
Зоопаркът във Варна представи първото бебе елен лопатар за този година Зоопаркът във Варна представи първото бебе елен лопатар за този година
Чете се за: 00:07 мин.
Дървото на Робин Худ е изсъхнало (СНИМКИ) Дървото на Робин Худ е изсъхнало (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Братя Коен ще бъдат почетени с френската кинонаграда „Люмиер" Братя Коен ще бъдат почетени с френската кинонаграда „Люмиер"
Чете се за: 02:47 мин.
100 долара за маникюр със знамето на любимия отбор в Маями 100 долара за маникюр със знамето на любимия отбор в Маями
Чете се за: 00:40 мин.
Нощните пеперуди не са опасни за хората, привличат ги цъфналите липи, съобщиха от РЗИ - Сливен Нощните пеперуди не са опасни за хората, привличат ги цъфналите липи, съобщиха от РЗИ - Сливен
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
Чете се за: 03:15 мин.
Европа
Спор в парламента заради позицията на Радев за санкциите срещу Русия Спор в парламента заради позицията на Радев за санкциите срещу Русия
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Най-малко един загинал при влаковата катастрофа северно от Лондон
Чете се за: 01:37 мин.
По света
България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Камино в България: Първи поклонически маршрут у нас
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ