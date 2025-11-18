БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
НА ЖИВО: България - Грузия, 2:0

Национални отбори
Гледайте срещата пряко по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК!

Снимка: Startphoto.bg
България води на Грузия с 2:0 в мач от последния 6-и кръг на квалификациите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г.

След 10 минути игра на Националния стадион "Васил Левски" Георги Русев откри резултата. Фланговият футболист засече от воле центриране на Здравко Димитров. Така първият точен изстрел в срещата се превърна в гол. За Русев това е второ попадение с националната фланелка, след като се разписа за 2:2 преди две години при гостуването на Сърбия в Лесковац.

В 24-ата минута "трикольорите" удвоиха преднината си. Гиорги Мамардашвили изби удар на Здравко Димитров, но топката отиде на пътя на Филип Кръстев, който стреля от движение за 2:0.

Гостите можеха да намалят изоставането си в 36-ата минута. Капитанът Гурам Кашиа бе непокрит на задна греда, но не успя да прати топката в опразнената врата, макар да се намираше на сантиметри от голлинията.

Тимът на Александър Димитров ще се опита да завърши кампанията си с положителен резултат и добра игра.

Стартовите състави:

България: 1. Димитър Митов, 20. Мартин Георгиев, 15. Стефан Велков, 5. Кристиан Димитров, 2. Християн Петров, 4. Илия Груев, 22. Кристиян Стоянов, 14. Филип Кръстев., 7. Георги Русев, 11. Кирил Десподов, 10. Здравко Димитров

Грузия: 1. Гиорги Мамардашвили, 4. Гурам Кашия, 6. Гиорги Кочорашвили, 7. Хвича Кварацхелия, 8. Буду Зивзивадзе, 10. Зурико Давиташвили, 13. Гиорги Гочолеишвили, 14. Лука Лочошвили, 15. Анзор Меквабишвили, 17. Отар Китеишвили, 19. Гиорги Цитаишвили

Ще успее ли съставът ни да се реваншира за загубата с 0:3 от същия съперник? Отговорът идва във вторник, 18 ноември. Двобоят започва в 21:45 ч. на стадион "Васил Левски".

Гледайте мача България - Грузия по БНТ 1 и БНТ 3.

Александър Димитров: Работим под стрес, но нека той бъде върху мен, а не върху футболистите
Александър Димитров: Работим под стрес, но нека той бъде върху мен, а не върху футболистите
Селекционерът на България коментира предстоящата последна световна...
Чете се за: 04:52 мин.
Вили Саньол: Тук сме за победа
Вили Саньол: Тук сме за победа
Селекционерът на Грузия даде пресконференция преди гостуването на...
Чете се за: 03:32 мин.

Световна квалификация: България - Грузия (ГАЛЕРИЯ)
Световна квалификация: България - Грузия (ГАЛЕРИЯ)
Младежите на България отстъпиха пред Шотландия в европейска квалификация Младежите на България отстъпиха пред Шотландия в европейска квалификация
Чете се за: 01:32 мин.
България изпраща най-слабия си квалификационен цикъл от много време насам България изпраща най-слабия си квалификационен цикъл от много време насам
Чете се за: 03:40 мин.
Георги Пашов: Трудно се излиза от обстановка, в която губиш всеки мач Георги Пашов: Трудно се излиза от обстановка, в която губиш всеки мач
Чете се за: 02:15 мин.
България U19 победи Фарьорските острови и чака шанс за Елитния кръг България U19 победи Фарьорските острови и чака шанс за Елитния кръг
Чете се за: 01:45 мин.
Росен Божинов: Надявам се да успеем да отбележим в този мач Росен Божинов: Надявам се да успеем да отбележим в този мач
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Разчетите бяха приети от ресорната комисия
Бюджет 2026: Разчетите бяха приети от ресорната комисия
Чете се за: 04:25 мин.
Правилата при пътуване със самолет: Как ще бъде променен Европейският регламент? Правилата при пътуване със самолет: Как ще бъде променен Европейският регламент?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в класацията Сайт на годината Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в класацията Сайт на годината
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Референдумът за еврото: Според Конституционния съд Киселова е...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Клиент намушка с нож таксиметров шофьор - хазарт е в основата на...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Зеленски в Испания: Договаря се значителна военна помощ за Украйна
Чете се за: 02:25 мин.
По света
