НА ЖИВО: България - Грузия, 2:0

България води на Грузия с 2:0 в мач от последния 6-и кръг на квалификациите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г.

След 10 минути игра на Националния стадион "Васил Левски" Георги Русев откри резултата. Фланговият футболист засече от воле центриране на Здравко Димитров. Така първият точен изстрел в срещата се превърна в гол. За Русев това е второ попадение с националната фланелка, след като се разписа за 2:2 преди две години при гостуването на Сърбия в Лесковац.

В 24-ата минута "трикольорите" удвоиха преднината си. Гиорги Мамардашвили изби удар на Здравко Димитров, но топката отиде на пътя на Филип Кръстев, който стреля от движение за 2:0.

Гостите можеха да намалят изоставането си в 36-ата минута. Капитанът Гурам Кашиа бе непокрит на задна греда, но не успя да прати топката в опразнената врата, макар да се намираше на сантиметри от голлинията.

Тимът на Александър Димитров ще се опита да завърши кампанията си с положителен резултат и добра игра.

Стартовите състави:

България: 1. Димитър Митов, 20. Мартин Георгиев, 15. Стефан Велков, 5. Кристиан Димитров, 2. Християн Петров, 4. Илия Груев, 22. Кристиян Стоянов, 14. Филип Кръстев., 7. Георги Русев, 11. Кирил Десподов, 10. Здравко Димитров

Грузия: 1. Гиорги Мамардашвили, 4. Гурам Кашия, 6. Гиорги Кочорашвили, 7. Хвича Кварацхелия, 8. Буду Зивзивадзе, 10. Зурико Давиташвили, 13. Гиорги Гочолеишвили, 14. Лука Лочошвили, 15. Анзор Меквабишвили, 17. Отар Китеишвили, 19. Гиорги Цитаишвили

Ще успее ли съставът ни да се реваншира за загубата с 0:3 от същия съперник? Отговорът идва във вторник, 18 ноември. Двобоят започва в 21:45 ч. на стадион "Васил Левски".

Гледайте мача България - Грузия по БНТ 1 и БНТ 3.