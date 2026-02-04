НА ЖИВО: Депутатите обсъждат промени в Закона за туризма и за Конституционния съд

Депутатите се събират на първо заседание за тази седмица. В програмата на НС е заложено народните представители да обсъдят на първо четене промени в Закона за туризма.



Законопроектът предвижда създаването на Туристически гаранционен фонд. Предстои в пленарната зала да се разгледат на първо четене промени в Закона за потребителските кредити и изменения в Закона за Конституционния съд.

Като първа точка в програмата на депутатите утре е предвидено окончателното гласуване на промените в Изборния кодекс за намаляването на секциите в страни извън ЕС.