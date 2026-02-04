БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Войната в Украйна: В очавкане на срещата САЩ - Украйна - Русия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 01:37 мин.
По света
В Абу Даби се очаква началото на тристранните преговори между САЩ, Украйна и Русия.

Разговорите трябваше да се проведат в неделя, но според Кремъл, заради съгласуване на графици, са били отложени с няколко дни. От Киев уточниха, че ще участват, но подчертаха, че промяната не е била поискана от украинска страна.

Очаква се да бъдат обсъдени най-сложните казуси – териториалните въпроси, свързани с Донбас, и контролът върху Запорожката атомна електроцентрала.

В среднощното си обръщение президентът Володимир Зеленски заяви, че очаква реакция от Вашингтон след вчерашната масирана руска атака, въпреки поетия от Москва, по молба на САЩ, ангажимент за кратко енергийно примирие.

Според говорителя на Белия дом Карълайн Левит, Доналд Тръмп не е бил изненадан. По-късно самият той заяви, че Русия е изпълнила обещанието си за временно спиране на огъня.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Войната трябва да бъде спряна. Но ако светът – Америка и Европа – нямат силата да спрат руските атаки, тогава кой ще повярва на гаранции, че войната няма да избухне отново? Необходими са стъпки, за да се гарантира доверието между двете страни. Необходим е и натиск върху Русия, за да може тя да бъде мотивирана да инвестира в дипломация, а не в разрушителна война."

#преговори за Украйна #войната в Украйна #Русия #САЩ #Украйна

