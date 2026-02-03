Стотици жалби в Пловдив заради двойни сметки за ток

Заради високи януарски сметки за ток близо 300 жалби са постъпили в електроразпределителното дружество, което отговаря за Южна България. Някои от абонатите посочват, че получените фактури са двойни в сравнение с предходния месец. От ЕВН обясниха разликата с по-ниските температури и това, че отчетният период включва дните около Коледа и Нова година, когато семействата прекрават повече време у дома.

Ангел Димитров живее в тристаен саниран апартамент в район "Тракия" в Пловдив. Подал е жалба до ЕВН, защото смята, че няма разлика в потреблението, а получава почти двойна сметка за месец януари.

Ангел Димитров: "В левове 235 лв. Сравнение с предходния месец, почти 100 лв. отгоре. Предният месец е 155 лв."

Още по-фрапираща била разликата в сметката на баща му.

Ангел Димитров: "Декември 88 лв., сега му е 240 лв. за този месец. Сам човек."

От ЕВН заявиха, че темата с по-високите януарски сметки всяка година става актуална по това време и всеки път обяснението защо се получава така е едно и също.

Петър Костадинов, говорител на ЕВН-България: "Това е първият месец в годината с по-ниски температури, това е първият месец след коледно-новогодишите празници. Тази година да не забравяме, че в края на декември празниците бяха приблизително 14 дни масово за хората можеха да си вземат."

При съмнение всеки потребител може да подаде жалба. Преди да го направи обаче от дружеството препоръчват абонатът да сравни сметката си не с декември, а с януари 2025-а.

Петър Костадинов, говорител на ЕВН-България: "Единственият фактор, който влияе на по-високите фактури спрямо декември, е наистина студеното време и по-голямото потребление."

До момента постъпилите жалби от цяла Южна България са около 300. Всички те ще бъдат проверени, посочиха от дружеството.

По темата работиха Деница Торньова, Нели Ангелова