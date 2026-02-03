БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Стотици жалби в Пловдив заради двойни сметки за ток

от БНТ , Репортер: Деница Торньова
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Слушай новината

Заради високи януарски сметки за ток близо 300 жалби са постъпили в електроразпределителното дружество, което отговаря за Южна България. Някои от абонатите посочват, че получените фактури са двойни в сравнение с предходния месец. От ЕВН обясниха разликата с по-ниските температури и това, че отчетният период включва дните около Коледа и Нова година, когато семействата прекрават повече време у дома.

Ангел Димитров живее в тристаен саниран апартамент в район "Тракия" в Пловдив. Подал е жалба до ЕВН, защото смята, че няма разлика в потреблението, а получава почти двойна сметка за месец януари.

Ангел Димитров: "В левове 235 лв. Сравнение с предходния месец, почти 100 лв. отгоре. Предният месец е 155 лв."

Още по-фрапираща била разликата в сметката на баща му.

Ангел Димитров: "Декември 88 лв., сега му е 240 лв. за този месец. Сам човек."

От ЕВН заявиха, че темата с по-високите януарски сметки всяка година става актуална по това време и всеки път обяснението защо се получава така е едно и също.

Петър Костадинов, говорител на ЕВН-България: "Това е първият месец в годината с по-ниски температури, това е първият месец след коледно-новогодишите празници. Тази година да не забравяме, че в края на декември празниците бяха приблизително 14 дни масово за хората можеха да си вземат."

При съмнение всеки потребител може да подаде жалба. Преди да го направи обаче от дружеството препоръчват абонатът да сравни сметката си не с декември, а с януари 2025-а.

Петър Костадинов, говорител на ЕВН-България: "Единственият фактор, който влияе на по-високите фактури спрямо декември, е наистина студеното време и по-голямото потребление."

До момента постъпилите жалби от цяла Южна България са около 300. Всички те ще бъдат проверени, посочиха от дружеството.

По темата работиха Деница Торньова, Нели Ангелова

#жалби #сметки за ток #Пловдив

Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
В "Манастирски ливади" протестираха заради планирано местене на река Боянска бара (СНИМКИ) В "Манастирски ливади" протестираха заради планирано местене на река Боянска бара (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.
ВАС отмени окончателно поскъпването на цената за паркиране в синята зона в Бургас ВАС отмени окончателно поскъпването на цената за паркиране в синята зона в Бургас
Чете се за: 02:02 мин.
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
7874
Чете се за: 02:57 мин.
След колективни оставки – децата със спешни хирургични случаи във Варна ще се лекуват в други болници След колективни оставки – децата със спешни хирургични случаи във Варна ще се лекуват в други болници
Чете се за: 03:55 мин.
Адв. Мария Петрова: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери Адв. Мария Петрова: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
