Обиски в Париж: Разследване срещу Екс, Илън Мъск е призован на разпит

Обиски във френските офиси на платформата Екс. Собственикът Илън Мъск и бившият директор Линда Якарино са призовани на разпит на 20 април, съобщи прокуратурата в Париж. Като свитедели ще бъдат изслушани и служители на Екс.

Обиските са извършени от звеното за кибепрестъпления в сътрудничество с жандармерията и Европол. Те са в рамките на разследване, започнало през януари миналата година, по два сигнала - за нагласени алгоритми на платформата и за функционирането на чатбота за изкуствен интелект Грок.

През януари Европейската комисия започна разследване срещу Екс за разпространение чрез Грок на незаконно съдържание, включително манипулирани изображения със сексуален характер и материали със сексуално насилие над деца. Засега няма коментар от Мъск или представители на Екс.

Междувременно парижката прокуратура закри профила си в Екс.