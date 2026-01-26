ЕК започва ново разследване срещу Екс на Илън Мъск

​Европейската комисия започна ново официално разследване срещу социалната мрежа на Илън Мъск Екс съгласно европейския Законодателен акт за цифровите услуги.

Разследването е срещу внедряването на Грок в Екс, то ще изследва рискове, свързани с разпространението на незаконно съдържание в ЕС, като например манипулирани изображения със сексуално съдържание, включително съдържание, което може да представлява материал със сексуално насилие над деца.

Според ЕК тези рискове може да причинят на гражданите на ЕС сериозни вреди.

Новото разследването е продължение на вече започнала от ЕК официална процедура, открита срещу Екс през декември 2023 г., за да установи дали Екс е оценил правилно всички системни рискове, определени в

Законодателният акт за цифровите услуги, свързани с неговите системи за препоръчване, включително въздействието системата за препоръчване, базирана на Грок.

Комисията ще продължи да събира доказателства чрез изпращане на допълнителни искания за информация, провеждане на интервюта или проверки, и може да налага временни мерки при липса на съществени корекции в услугата Екс.

Грок е инструмент за изкуствен интелект, разработен от Екс. От 2024 г. Екс внедрява Грок в своята платформа по различни начини.

Инструментът позволява например потребителите да генерират текст и изображения и да предоставят контекстуална информация на публикациите на потребителите.

Като определена много голяма онлайн платформа съгласно Законодателния акт за цифровите услуги Екс има задълженията да оценява и смекчава всички потенциални системни рискове, свързани с нейните услуги в ЕС.

Тези рискове включват разпространението на незаконно съдържание и потенциалните заплахи за основните права, включително на малолетните и непълнолетните лица, породени от неговата платформа и характеристики.