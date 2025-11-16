БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Гледайте слалома в Леви по БНТ 3

Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Първият манш е от 11:00 часа, а вторият започва в 14:00.

Снимка: БТА
Същинската подготовка на Алберт Попов за Зимните олимпийски игри през февруари в Милано и Кортина Д`Ампецо започва тази седмица с първия старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Звездата ни ще стартира в Леви, Финландия в дебютния слалом за сезона тази неделя. Редом с него на старта ще застане и друг наш талантлив скиор - Калин Златков.

Прякото предаване на първия манш започва в 10:50 ч., а на втория от 13:50 ч.

Гледайте слалома в Леви в ефира на БНТ 3 и на сайта ни!

