НА ЖИВО: Гледайте слалома в Леви по БНТ 3

Същинската подготовка на Алберт Попов за Зимните олимпийски игри през февруари в Милано и Кортина Д`Ампецо започва тази седмица с първия старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Звездата ни ще стартира в Леви, Финландия в дебютния слалом за сезона тази неделя. Редом с него на старта ще застане и друг наш талантлив скиор - Калин Златков.

Прякото предаване на първия манш започва в 10:50 ч., а на втория от 13:50 ч.

Гледайте слалома в Леви в ефира на БНТ 3 и на сайта ни!