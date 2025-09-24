НА ЖИВО: Малмьо - Лудогорец, 0:1

Лудогорец води на Малмьо с 1:0 в мач от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Попадението отбеляза Петър Станич от дузпа.

Шампионът на България получи дузпа още в 5-ата минута на стадион "Еледа" в Малмьо. Бузанело повали Едвин Куртулуш в наказателното поле и след намесата на ВАР се стигна до 11-метров наказателен удар. Петър Станич бе точен от бялата точка.

Съставите на двата отбора:

Малмьо: 30. Робин Олсен, 17. Йенс Стригер Ларсен, 18. Понтус Янсон, 19. Колин Рьослер, 25. Габриел Бусанело, 38. Уго Болин, 7. Ото Розенгрен, 38. Адриан Скогмар, 29. Сеад Хакшабанович, 10. Андерс Кристиансен /к/, 32. Даниел Гудьонсен

Лудогорец: 1. Серджио Падт /к/, 2. Йоел Андерсон, 4. Диниш Алмейда, 15. Едвин Куртулуш, 17. Сон, 30. Педро Нареси, 14. Петър Станич, 23. Дерой Дуарте, 11. Кайо Видал, 77. Ерик Маркус, 29. Ерик Биле

Двата отбора премериха сили и през 2021 г., когато се срещнаха в квалификациите на Шампионската лига. Тогава Лудогорец и Малмьо спечелиха домакинствата си, но успехът на шведите беше по-чист - 2:0 срещу 2:1, така те продължиха с по-добра голова разлика.

По пътя към основната фаза на Лига Европа Малмьо отстрани с общ резултат 5:0 чешкия Сигма Оломоуц след две поредни победи. Въпросният клуб стана шампион в последните две кампании в Швеция. Успехът на Малмьо е още по-значим с цели 4 титли в последните пет кампании.

Разградчани могат да влязат в историята при евентуален успех над Малмьо, тъй като до момента нито един български отбор не е побеждавал на шведска земя.

Извън групата на Лудогорец остана капитанът Антон Недялков, който се възстановява от контузия. Аут са още Агибу Камара, Идан Нахмиас, Иван Йорданов и Квадво Дуа.