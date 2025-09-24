БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? -...
Чете се за: 03:02 мин.
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в...
Чете се за: 01:00 мин.
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
Чете се за: 01:27 мин.
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Малмьо - Лудогорец, 0:1

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Български футбол
Запази

Шампионите на България гостуват на Малмьо от 22:00 часа.

руи мота лудогорец винаги напрежение
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец води на Малмьо с 1:0 в мач от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Попадението отбеляза Петър Станич от дузпа.

Шампионът на България получи дузпа още в 5-ата минута на стадион "Еледа" в Малмьо. Бузанело повали Едвин Куртулуш в наказателното поле и след намесата на ВАР се стигна до 11-метров наказателен удар. Петър Станич бе точен от бялата точка.

Съставите на двата отбора:

Малмьо: 30. Робин Олсен, 17. Йенс Стригер Ларсен, 18. Понтус Янсон, 19. Колин Рьослер, 25. Габриел Бусанело, 38. Уго Болин, 7. Ото Розенгрен, 38. Адриан Скогмар, 29. Сеад Хакшабанович, 10. Андерс Кристиансен /к/, 32. Даниел Гудьонсен

Лудогорец: 1. Серджио Падт /к/, 2. Йоел Андерсон, 4. Диниш Алмейда, 15. Едвин Куртулуш, 17. Сон, 30. Педро Нареси, 14. Петър Станич, 23. Дерой Дуарте, 11. Кайо Видал, 77. Ерик Маркус, 29. Ерик Биле

Двата отбора премериха сили и през 2021 г., когато се срещнаха в квалификациите на Шампионската лига. Тогава Лудогорец и Малмьо спечелиха домакинствата си, но успехът на шведите беше по-чист - 2:0 срещу 2:1, така те продължиха с по-добра голова разлика.

По пътя към основната фаза на Лига Европа Малмьо отстрани с общ резултат 5:0 чешкия Сигма Оломоуц след две поредни победи. Въпросният клуб стана шампион в последните две кампании в Швеция. Успехът на Малмьо е още по-значим с цели 4 титли в последните пет кампании.

Разградчани могат да влязат в историята при евентуален успех над Малмьо, тъй като до момента нито един български отбор не е побеждавал на шведска земя.

Извън групата на Лудогорец остана капитанът Антон Недялков, който се възстановява от контузия. Аут са още Агибу Камара, Идан Нахмиас, Иван Йорданов и Квадво Дуа.

Свързани статии:

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение
Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение
Когато не печелим, никой не е щастлив, отбеляза треньорът на...
Чете се за: 03:30 мин.
#ФК Малмьо #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
1
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
2
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Българинът, който беше мобилизиран принудително от властите в Украйна, е в безопасност
3
Българинът, който беше мобилизиран принудително от властите в...
В Бухово: Психичноболен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство
4
В Бухово: Психичноболен тормози съседите си от години, стигал е и...
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
5
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът
6
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ,...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Откриха втори спътник на Земята
3
Откриха втори спътник на Земята
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
5
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Спорт

Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнир от сериите Чалънджър в Лисабон
Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнир от сериите Чалънджър в Лисабон
Мидтиланд спечели домакинството си на Щурм Грац след кошмарни вратарски грешки Мидтиланд спечели домакинството си на Щурм Грац след кошмарни вратарски грешки
Чете се за: 01:07 мин.
ПАОК стартира кампанията си в Лига Европа с нулево равенство с Макаби Тел Авив ПАОК стартира кампанията си в Лига Европа с нулево равенство с Макаби Тел Авив
Чете се за: 01:30 мин.
Спортни новини 24.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 24.09.2025 г., 20:50 ч.
Марто Бойчев: ЦСКА 1948 може да спечелим титлата Марто Бойчев: ЦСКА 1948 може да спечелим титлата
Чете се за: 03:05 мин.
Тежка контузия спира развитието на талант от Ливърпул Тежка контузия спира развитието на талант от Ливърпул
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС
Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС
Чете се за: 05:50 мин.
По света
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона? Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Най-старата обсерватория у нас отваря врати в София след ремонт и реставрация Най-старата обсерватория у нас отваря врати в София след ремонт и реставрация
Чете се за: 03:00 мин.
Регионални
Протест пред общината във Варна за освобождаване на кмета Благомир...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Въоръжено нападение в имиграционен център в Далас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Прокуратурата разследва манипулиране на мачове в Първа и Втора лига
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ