Нюкасъл започна защитата на Купата на Лигата с успех над Брадфорд

Нюкасъл победи третодивизионния Брадфорд с 4:1 в мач от 1-16-финалите на Купата на Лигата. По този начин "свраките" започнаха защитата на трофея с успех.

Възпитаниците на Уди Хау откриха резултата в 17-ата минута на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" в Нюкасъл. След разбъркване в наказателното поле Жоелинтон се разписа с удар по земя в далечния ъгъл.

Само две минути по-късно "джордитата" удвоиха преднината си. Бруно Гимараеш изведе Уилям Осула сам срещу вратаря и нападателят не сгреши за 2:0.

През второто полувреме "черно-белите" подпечатаха победата си с нов гол на Жоелингтон, който овладя пас на Бруно Гимараеш и преодоля Самюъл Уолкър.

В ответната атака гостите намалиха пасива си. Резервата Анди Кук, който е голям фен на Нюкасъл, бе точен с плътен шут от вътрешността на пеналтерията.

Уилям Осула се отчете с нов гол в 87-ата минута и върна аванса на тима си от 3 гола. Датчанинът засече подаване във вратарското поле на резервата Харви Барнс.

През миналия сезон Нюкасъл завоюва трофея, като се наложи над Ливърпул с 2:1 на стадион "Уембли" в Лондон.