ИЗВЕСТИЯ

Балкан не успя срещу германци в квалификациите на ФИБА Къп

от Веселин Михайлов
Спорт
"Зелените" се предадоха срещу германци в турнира.

Балкан не успя да намери верния път на старта на квалификациите във ФИБА Къп. Селекцията на Васил Христов отстъпи пред Раста Фехта с 63:79 в първата среща от пресявките, изиграна в "Раста Доум". Действащите бронзови медалисти в НБЛ имаха своите моменти, най-вече през първото полувреме, когато показаха зъби, но в хода на второто съставът на Кристиан Хелд включи на друга скорост и съумя да се доближи до груповата фаза на втората по сила надпревара, организирана от ФИБА.

По този начин "зелените" ще се нуждаят от победа със 17 или повече точки във втория мач, за да намерят място в основния етап. Реваншът е на 1 октомври (сряда), когато Балкан ще приеме своя съперник в Ботевград.

Двата отбора акцентираха главно на играта под коша и на агресивната защита в откриващите минути, които не славеха с добра резултатност. Наличието под коша на Ларс Тийман наруши до известна степен статуквото и предостави възможността на домакините да си издействат аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

Промяната се оказа мираж и в началото на следващата десетка, като и двата отбора намираха все по-трудно път към съперниковия кош. Сценарият от първата част отново се повтори, но този път в полза на гостите, за да се настанят на лидерската позиция и да се оттеглят в съблекалнята при 32:28.

Двата тима намериха известен ритъм на старта на третата част и точните стрелби валяха с пълна сила. Джак Пейдженкоф се зае със задачата да е основен реализатор на „зелените“, докато от другата страна Алонзо Върдж и Тевин Браун отговаряха на предизвикателството. Именно последните двама и Ти Джей Мамба вдъхновиха германците да наложат волята си по пътя към 10-точков актив след 30 минути игрово време.

Балканци направиха опит да останат в играта при откриването на заключителната четвърт, когато свалиха изоставането си до едноцифрени изражения. Последва светкавичен отговор на отбора от Вехта, който намери нужните аргументи в нападение и в защита, за да потуши българския щурм до финалната сирена.

Илиян Пищиков (10/10 от линията за изпълнение на наказателни удари) и Джейк Пейдженкоф се разписаха с по 17 точки за Балкан. Дезмънд Робинсън остави срещу името си 14 и 9 борби.

Алонзо Върдж се отличи за Раста с 18 точки, 5 борби и 9 асистенции. Тевин Браун финишира с 16, 7 овладени под двата ринга топки и 4 точни стрелби зад дъгата. Томи Кууз регистрира 15 точки и 9 завършващи подавания, Филип Херкенхоф реализира 10.

#ФИБА КЪП 2025/2026 #БК Раста (Фехта) #БК Балкан Ботевград

