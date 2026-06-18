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НА ЖИВО: Премиерът Радев с коментар по актуални теми от Брюксел

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първа визита премиерът румен радев среща германския канцлер фридрих мерц берлин
Снимка: БТА/Архив

Министър-председателят Румен Радев е в Брюксел за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 18 и 19 юни, съобщиха от пресслужбата на правителството.

Преди началото на заседанието министър-председателят говори пред журналисти.

В Брюксел държавните и правителствени ръководители ще обсъдят ключови международни и европейски теми, включително Многогодишната финансова рамка (2028 - 2034), конкурентоспособност и геоикономически предизвикателства, европейска сигурност и отбрана, Украйна, Близък изток. Лидерите ще приемат също така заключения по темите миграция, наркотици, разширяване и реформи, Република Молдова и Западни Балкани.

#премиера Румен Радев #Брюксел

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