НА ЖИВО: Сабах - Левски (състави)

"Сините" имат минимална преднина след първата среща в София преди седмица.

Снимка: startphoto.bg
Отборът на Левски гостува на Сабах (Азербайджан) в Баку в среща реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на нациите. Първата среща в София преди седмица завърши с минимален успех за българския представител – 1:0.

Реваншът започва в 19:00 часа. Ето и стартовите състави:

Сабах - Левски

Сабах: 92. Стас Покатилов, 80. Аким Зедадка, 3. Стив Солве, 40. Игор Ногейра, 5. Рахман Дашдамиров, 13. Иван Лепиница, 22. Зинедин Улд Калед, 70. Джеси Секидика, 7. Боян Летич, 20. Джой-Ланс Микелс, 18. Павол Шафранко /к/

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 10. Асен Митков, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 88. Марин Петков /к/, 77. Борислав Рупанов.

Съдия: Микола Балакин, Украйна.

Време е за реванши: Левски и Арда са на крачка от плейофите на Лигата на конференциите
Време е за реванши: Левски и Арда са на крачка от плейофите на Лигата на конференциите
"Сините" гостуват на Сабах в Баку от 19:00 часа, докато кърджалии...
Чете се за: 02:40 мин.
